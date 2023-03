Napad na kriptoborzo Binance

Gre za novo epizodo v ofenzivi ameriških regulatorjev, kot je Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC), proti praksam akterjev v svetu kriptovalut. S tem želijo nadomestiti pomanjkanje zakonodaje na področju te dejavnosti, čeprav se v kongresu že dolgo razpravlja o tem.

Za kaj gre?

CFTC pojasnjuje, da je družbi Binance prepovedana registracija in prodaja nekaterih finančnih produktov v ZDA. Regulator obtožuje podjetje in več njegovih vodstvenih delavcev, da so ameriškim strankam prodajali produkte v nasprotju s finančnimi predpisi.

Po navedbah CFTC je družba Binance svojim zaposlenim in strankam po Zhaojevih navodilih svetovala, naj se izogibajo regulativnemu nadzoru skladnosti, da bi povečali dobiček. Predvsem pa naj ne bi od svojih ameriških uporabnikov zahtevala dokazil o identiteti, kot to zahtevajo ameriški finančni predpisi.

Sporen status stablecoina

Sredi februarja je ministrstvo za finančne storitve zvezne države New York družbi Paxos odredilo, da v imenu družbe Binance preneha izdajati tako imenovani stablecoin BUSD, kar je bil prvi udarec za platformo. SEC trdi, da je BUSD finančni vrednostni papir, zato mora biti registriran pri njej in zanj veljajo ustrezni predpisi.