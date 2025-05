Napačna pesem: 50 tisoč evrov

Živimo v obdobju družbenih medijev, ko vsepovprek delimo fotografije, videoposnetke in še druge vsebine, pogosto tuje, ki jih prevzamemo in poobjavimo, ne da bi se pozanimali, ali to lahko storimo. Pri nas se pri tem pogosto požvižgamo na avtorske pravice, še pred kratkim je bilo podobno tudi pri naših severnih sosedih. Toda kot poroča Kleine Zeitung, so na avstrijskem Štajerskem začeli deževati odškodninski zahtevki zaradi neupravičene uporabe glasbenih posnetkov na družbenih omrežjih TikTok in Instagram.

Odvetnik Stefan Schoelle iz Gradca je pojasnil, da je ozadje zapletov vedno isto. Platforme brezplačno ponujajo nekaj pesmi, s katerimi lahko opremimo svoje zasebne videoposnetke. Ko pa gre za poslovno oziroma promocijsko dejavnost – ali zgolj napačno oceno tistega, ki je pesem uporabil –, pa je treba biti pozoren: »Če se uporablja glasba, ki javno ni na voljo ali takšna, katere uporaba je dovoljena le za zasebne videoposnetke, lahko lastnik avtorskih pravic, torej izvajalci, avtorji ali njihove založbe, zahtevajo denar zaradi kršitve avtorskih pravic.«

Izvajalci, avtorji ali njihove založbe zahtevajo denar zaradi kršitve avtorskih pravic.

Pri tem odvetnik opozarja, da višina odškodnine za takšne zlorabe še ni popolnoma pravno razjasnjena. »Odločitve o primernih zneskih še ne obstajajo, tudi moja povpraševanja pri različnih upravljavskih organizacijah pri nas in v tujini ni dala uporabnih podatkov,« je pojasnil Schoelle. Odškodninski zahtevki za kršitev avtorskih pravic na družabnih omrežjih se sicer gibljejo od nekaj tisoč pa do nekaj sto tisoč evrov; iz Schollejeve pisarne so navedli, da zaradi neavtorizirane objave pesmi obravnavajo tudi odškodninski zahtevek za 50.000 evrov. Kot v Kleine Zeitung svetuje Schoelle, je treba – po preverjanju, če ne gre za poskus goljufanja s strani kakšnega sodobnega spletnega nepridiprava – vseeno pravno ukrepati, a praksa v Avstriji ni preprosta ali poceni: »Treba je predložiti pravno zavezujočo izjavo o prenehanju in opustitvi uporabe. Plačati je treba visoke pravne stroške, v skladu z zakonom o avtorskih pravicah je to običajno dvojna razumna pristojbina, a je znesek mogoče pravno izpodbijati.« Še zlasti kadar so zahteve lastnikov pravic samovoljno visoke, naj se kršitelji z njimi pogajajo Tako se je za uporabo licencirane glasbe bistveno ceneje odločiti pred objavo kakšnega posnetka – kajti po objavi zvoniti je prepozno.