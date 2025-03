Namesto Trumpa obesili Putina: ameriškega predsednika razkuril njegov portret

Ameriški predsednik Donald Trump uživa, kadar so žarometi usmerjeni vanj. A ne vedno. Zadnje dni ga spravlja v slabo voljo njegov popačeni portret, ki visi v kongresu zvezne države Kolorado, zato je zahteval, naj ga čim prej odstranijo.

»Nihče ni zadovoljen, če je njegov portret slab. A ta, ki ga je v državnem kongresu v Koloradu poleg drugih predsednikov izobesil guverner, je namerno tako popačen, kot ga še nisem videl,« je Donald Trump zapisal na svoji platformi Truth Social. Menda so se zaradi tega mnogi pritožili, nekateri so jezni. Zato je od »radikalnega levičarskega guvernerja« Jareda Polisa zahteval, naj sliko nemudoma sname.

Bo guverner Kolorada Jared Polis ubogal Trumpa in snel njegovo sliko? FOTO: Mike Segar/Reuters

Jared Polis je izrazil presenečenje, da je »ameriški predsednik tak ljubitelj koloradskega kongresa in njegovih umetniških del«. Dejstvo je, so navedli v reviji Time, da portreta ni naročil ne Polis ne kateri od Trumpovih političnih nasprotnikov, ampak visi tam že vrsto let. Običajno zberejo denar za izdelavo predsedniških portretov s prostovoljnimi donacijami, toda med Trumpovim prvim predsedniškim mandatom se ni odzval niti eden.­ So pa aktivisti na zanj predvideno mesto obesili portret Vladimirja Putina, da bi opozorili na nevarnost ruskega vpliva na ameriškega predsednika. Nato so svojo mašinerijo vendarle zagnali republikanci in na platformi GoFundMe v 32 urah zbrali 10.000 dolarjev. Avgusta 2019 se je portret Donalda Trumpa pridružil podobam njegovih ­predhodnikov.

Večino slik, kar 43, je ustvaril Lawrence Williams, Baracka Obamo in Donalda Trumpa je naslikala britanska slikarka Sarah A. ­Boardman, ki živi v Colorado Springsu. Kar štiri mesece se je ukvarjala s Trumpovim portretom, ki je nastal po fotografiji, ki jo je odobril svetovalni komite kongresa. Prikazuje Trumpa, ki je »premišljen, nekonflikten, ne jezen in ne nesrečen, pa tudi ne tvita«.

Obstaja pa portret, ki je ganil ameriškega predsednika, je razkril posebni odposlanec Steve Witkoff, ki se je z obiska v Moskvi nedavno vrnil s Putinovim posebnim darilom zanj. Ruski samodržec je najboljšemu ruskemu portretistu naročil, naj naslika ameriškega predsednika, in nastala je »čudovita slika«.