Rusija potrdila prekinitev ognja. Bo evakuacija civilistov le uspela?

Ruski veleposlanik pri ZN napovedal prekinitev ognja za odprtje humanitarnih koridorjev in evakuacijo iz ukrajinskih mest: »Ljudi ne bomo silili, da gredo v Rusijo.«

V bojih na območju Harkova naj bi bil ubit 45-letni ruski general Vitalij Gerasimov

Ukrajinski zunanji minister napovedal srečanje med Putinom in Zelenskim

Putin obljubil, da se bodo za Rusijo borili le poklicni vojaki

V ameriškem kongresu za embargo na uvoz ruske nafte in plina iz Rusije

Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija je ob koncu zasedanja Varnostnega sveta o Ukrajini dejal, da bo Rusija danes ob 8. uri zjutraj po srednjeevropskem času prekinila sovražnosti in odprla humanitarne koridorje za evakuacijo civilnega prebivalstva mest Kijev, Černigov Sumi in Mariupol.

Nebenzija je ob tem zagotovil, da Ukrajincev ne bodo silili, da gredo v Rusijo. »Ponujena je evakuacija do mest zahodno od Kijeva in na koncu se bodo ljudje sami odločili kamor želijo biti evakuirani,« je dejal Rus.

Namesto koridorjev tanki in rakete

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je skoraj istočasno na ukrajinski televiziji dejal, da je Ukrajina namesto humanitarnih koridorjev od Rusije dobila v ponedeljek tanke, rakete in mine. »Minirali so celo ceste, ki so bile dogovorjene poti za dostavo hrane in zdravil otrokom v Mariupolu,« je dejal Zelenski, ki ostaja v Kijevu med bojem proti okupatorju.

Obstreljevanje v Mariupolu se nadaljuje. FOTO: Carlos Barria Reuters

Rusi so v ponedeljek Ukrajincem ponujali koridorje za evakuacijo v Rusijo ali Belorusijo. »To je navaden cinizem z ruske strani, ki išče propagandno zmago,« je dejal Zelenski. Zagotovil je, da se ukrajinska armada 12. dan vojne bori naprej in povzroča boleče izgube sovražniku.

Izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell je v VS ZN dejala, da je od začetka ruske invazije v Ukrajini umrlo najmanj 27 otrok, 42 pa jih je ranjenih. Številni drugi so resno travmatizirani. Dejala je, da so tarča napadov tudi dijaški domovi, šole, sirotišnice in bolnišnice, kakor tudi objekti za vodo in sanitarije. Po njenih besedah je potrebno otroke zaščititi pred surovostjo vojne. Podoba matere in dveh otrok ter prijatelja, ki jih je med umikom na varno zadela granata in ležijo mrtvi na ulici, bi morala po njenih besedah šokirati vest vsega sveta. Unicef je za otroke, ki bežijo iz Ukrajine vzpostavil posebna varna mesta na mejnih prehodih.

Padel ruski general Gerasimov

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je sporočila, da je bil v bojih okrog Harkova ubit 45-letni ruski general Vitalij Gerasimov, sicer veteran bojev v Čečeniji in Siriji. Leta 2014 je sodeloval tudi v ruski okupaciji polotoka Krim.

Rusija novice še ni komentirala, če je resnična, pa je to že drugi ruski general, ki ga je doletela smrt med napadom na Ukrajino. Prvi, ki je končal kariero v Ukrajini je bil general Andrej Suhovecki, poveljnik ruske 7. zračne divizije, ki je prav tako v veteran bojev v Siriji.

Umrl naj bi general Valerij Gerasimov (levo). Rusija informacije še ni potrdila. FOTO: Sputnik Via Reuters

Srečanje Putin - Zelenski?

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je na ukrajinski televiziji dejal, da bo na srečanju z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom v četrtek v Turčiji predlagal srečanje med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

»Želimo si pogovora med predsednikom Ukrajine in Vladimirjem Putinom, ker je on tisti, ki sprejema končne odločitve,« je dejal Kuleba. Zelenski je sicer že večkrat predlagal srečanje in pogovor s Putinom preden se je ruski predsednik odločil za napad na Ukrajino. Zelenski ga je klical v Kremelj tudi tik pred invazijo, vendar mu Putin ni dvignil telefona.

Zelenski se je sicer prvič, odkar poteka ruska invazija oglasil iz predsedniške palače. Dejal je, da se ne skriva, da se ne boji nikogar.

Putin ne bo poklical rezervistov

Putin pa je v izjavi, ki so jo v Kremlju objavili ob mednarodnem dnevu žensk, zatrdil, da se v Ukrajini borijo samo profesionalni vojaki. Dodal je, da razume skrbi mater in žena ter drugih sorodnikov vojakov, ki so v Ukrajini. Obljubil je še, da tudi v prihodnje v vojno ne nameravajo vpoklicati rezervistov.

V ameriškem obrambnem ministrstvu pa medtem pravijo, da si Putin prizadeva za sodelovanje v bojih v Ukrajini pridobiti tuje borce, zlasti iz Sirije, ki naj bi sodelovali v urbanih bojih v Kijevu in drugih mestih. Borci iz tujine sodelujejo tudi na ukrajinski strani. Po navedbah zunanjega ministra Kulebe naj bi v državo prišlo okoli 20.000 ljudi, ki so se pripravljeni boriti za Ukrajino.

Škode na ukrajinski infrastrukturi za več milijard evrov Ukrajinski minister za infrastrukturo Aleksander Kubrakov je doslej nastalo škodo na prometnem sistemu zaradi ruskega napada na državo ocenil na približno 9,2 milijarde evrov. Kot je dejal za današnjo izdajo spletnega časnika Ukrajinska pravda, so uničeni predvsem mostovi, železniški tiri ter letališča. Ob tem je minister Kubrakov izrazil prepričanje, da bo mogoče ob pomoči iz tujine nastalo škodo sanirati v dveh letih. »Ta vojna ni samo naša. Ukrajina brani interese celotnega civiliziranega sveta,« je še dejal ukrajinski minister za infrastrukturo.

Embargo na uvoz ruske nafte in plina?

Vodilni predstavniki demokratske in republikanske stranke so v ponedeljek dosegli dogovor o potrditvi predloga zakona za embargo na uvoz ruske nafte in plina ter za ukinitev statusa stalne normalne trgovinske partnerice za Rusijo, poročajo ameriški mediji na podlagi neimenovanih zaupnih virov v kongresu.

Vlada predsednika ZDA Josepha Bidna še ni sprejela odločitev za naftni embargo zaradi napada na Ukrajino in se o tem posvetuje z zavezniki. V primeru potrditve predloga zakona, ga bo moral Biden podpisati preden bo začel veljati.

Nemčija se uvozu ruskega plina noče odpovedati, Biden pa je bil doslej zadržan, ker bo prepoved uvoza nafte pomenila povišanje cen bencina v ZDA, čeprav iz Rusije ne uvozijo veliko. Ukinitev statusa normalne trgovinske partnerice za Rusijo pa bo dejansko pomenila konec ruskega izvoza v ZDA, saj se bodo carine krepko povišale.