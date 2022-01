Namerno se je okužila in umrla. Sin proticepilcem: Na rokah imate njeno kri

Češka pevka folk skupine Asonance Hana Horka(57) se je ob lanskem božiču namerno okužila s koronavirusom, da bi dobila covid potrdilo. Zdaj je njena družina sporočila, da je umrla zaradi posledic okužbe.

Na rokah imate njeno kri!

Pevkin sin Jan Rek je za češke medije povedal, da je njegova pokojna mama odklanjala cepljenje in se je namerno izpostavila virusu, s katerim sta se okužila on in njegov oče.

»Odločila se je, da bo živela normalno z nama in da raje dobi virus, kot da se cepi,« je dodal.

Ob tem je tudi obtožil češke proticepilce, da so krivi za smrt njegove mame: »Na rokah imate njeno kri!« In dodal še: »Žalosten sem, da je bolj verjela tujcem in teorijam o naravni imunosti kot pa družini.«