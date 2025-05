Nameravala sta se zaročiti! Sredi ulice je hladnokrvno ubil par z izraelskega veleposlaništva (FOTO)

Pred Judovskim muzejem v središču Washingtona sta bila v sredo zvečer v streljanju ubita dva uslužbenca izraelskega veleposlaništva . Izraelski veleposlanik pri ZN Danny Danon je napad označil za sprevrženo dejanje antisemitskega terorizma. Izraelsko veleposlaništvo v ZDA je objavilo fotografijo žrtev streljanja v Washingtonu. Imenovala sta se Yaron in Sarah.

V objavi na omrežju X je veleposlaništvo zapisalo, da sta bila dobra prijatelja in sodelavca ter da sta bila 'na vrhuncu življenja'. »Celotno osebje veleposlaništva je strto in pretreseno zaradi njunega umora. Ni besed, s katerimi bi lahko izrazili globino naše žalosti in groze ob tej uničujoči izgubi. Naša srca so z njunimi družinami, veleposlaništvo pa jim bo stalo ob strani v tem strašnem času,« so zapisali. Sky News medtem poroča, da se je nesrečni mladi par nameraval zaročiti. To je razkril izraelski veleposlanik. »Prstan je bil kupljen v zadnjih nekaj dneh. Namenila sta se odpotovati v Jeruzalem, da bi se zaročila. Danes pa sta postala žrtvi tega grozljivega napada,« poroča novinar Sky Newsa.

Napad je obsodil tudi ameriški predsednik Donald Trump. »Ti grozljivi umori, ki očitno temeljijo na antisemitizmu, se morajo takoj končati,« je zapisal na družbenem omrežju Truth Social in dodal, da »sovraštvo in radikalizem nimata mesta v ZDA«.

Na družbenih omrežjih je bil objavljen domnevni posnetek aretacije osumljenca za umor izraelskega para. Gre za 30-letnega Eliasa Rodrigueza iz Chicaga. Policija je domnevnega storilca pridržala. »Pred streljanjem so osumljenca opazili, da hodi sem ter tja pred muzejem. Približal se je skupini štirih ljudi, izvlekel pištolo in streljal,« je dejala vodja washingtonske policije Pamela Smith. Po aretaciji je zakričal: »Svobodna, svobodna Palestina.«