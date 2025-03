Nam grozi nova pandemija? Virus že preskočil na človeka, širil naj bi se po zraku

Britanski strokovnjaki so izdali nujno opozorilo pred potencialno pandemijo, če ne bomo ukrepali takoj. Odkrili so namreč sev ptičje gripe, imenovan H5N1, ki je že preskočil s ptičev na sesalce, natančneje krave, kot opozarjajo, pa je nevarnost vedno bližje tudi človeku.

Da virus mutira in preskoči s ptičev na sesalce, je potrebnega kar nekaj časa, ko se enkrat prilagodi na življenje v organizmu sesalcev, pa veliko hitreje in bolj enostavno preskakuje znotraj vrste, opozarjajo. Omenjeni sev ptičje gripe so sicer po svetu že opazili tudi pri ljudeh, a so bili simptomi blagi, večinoma so oboleli poročali o vnetju očesne veznice, utrujenosti in bolečem grlu, ljudje pa so okužbo preboleli v tednu do dveh.

Prva smrtna žrtev

A virus se je v zadnjih tednih precej razvil in v ameriški zvezni državi Louisiana so prejšnji mesec zabeležili prvo smrtno žrtev virusa H5N1 med ljudmi. Šlo je za 66-letnega moškega, ki je imel po informacijah zdravnikov že prej zdravstvene težave, z virusom pa je prišel v stik, ko je na svoji farmi pospravljal poginule ptice, za katere je bila usodna prav ptičja gripa. Ker pred tem ni bilo nevarnosti, da bi se s ptičjo gripo okužili ljudje, večina ni posvečala pozornosti zaščitnim ukrepom med rokovanjem z okuženimi kadavri, kar so strokovnjaki sicer že ves čas močno odsvetovali.

Zdaj so opozorila še glasnejša in bolj resna, ameriški strokovnjaki svarijo celo, da je treba »nemudoma sprejeti vse potrebne ukrepe, da preprečimo potencialno pandemijo«.

Širil naj bi se po zraku

»H5N1 ima velik potencial, da se začne širiti med ljudmi in nato po svetu, zato moramo biti pozorni, da se ne virusu ne izpostavljamo, poginule ptice in druge živali pustimo pri miru in pokličimo pristojne institucije. Virus je že preskočil na človeka, človeka je tudi že ubil, smrtonosna pandemija, veliko hujša od covida-19 ni daleč stran,« pravi Jesse Goodman iz univerzitetnega kliničnega centra v Georgetownu.

Da nam preti res velika nevarnost, so prepričani tudi češki znanstveniki, ki so z najnovejšimi raziskavami ugotovili, da se je virus že tako prilagodil in spremenil, da se lahko že prenaša po zraku. Do nedavnega je namreč veljalo, da se virus prenaša ob stiku z okuženim ptičem ali njegovimi iztrebki.