Najvitkejša stolpnica je na Manhattnu

Je tretja najvišja stolpnica v New Yorku in ena najvišjih na svetu ter absolutna številka ena po vitkosti: Steinway Tower ima namreč razmerje med višino in širino 24 : 1, s čimer na svetu nima tekmeca.

Zlata doba nebotičnikov

Eleganten stolp je širok le 18 metrov, sega pa 435 metrov visoko, takoj za Central Park Towerjem (472 metrov) in nebotičnikom One World Trade Center (541), in se tako pridružuje elitni druščini na Manhattnu. V njem je 60 stanovanjskih enot v 84 nadstropjih, na samem vrhu pa je na voljo razkošni tripleks z dih jemajočim pogledom na eno največjih newyorških znamenitosti, Central Park.

Manhattan ima novo razkošno pridobitev.

Kot se hvalijo snovalci in arhitekti pri biroju SHoP Architects, so se pri gradnji opirali na zlato dobo manhattanskih nebotičnikov in upajo, da so se s projektom uspešno poklonili tudi zgodovinskim koreninam in art decoju. Pročelje denimo krasijo posebne opeke, ki v različni luči in iz različnih kotov na videz spreminjajo barvo in teksturo.

Stolpnica je tudi poklon mnogo nižji in mnogo starejši zgradbi Steinway Hall, nekoč srcu kulture Manhattna; stavba iz leta 1925 je bila nekoč koncertna dvorana in poslopje znamenitega proizvajalca klavirjev Steinway and Sons. Steinway Hall je že vrsto let razkošen stanovanjski blok, po novem povezan z veliko višjim in elegantnejšim mlajšim bratom, Steinway Towerjem.

18 metrov je le široka stolpnica.

Vitki nebotičniki so sicer že povsem domači v Hongkongu in številnih drugih velemestih, ki si prizadevajo kar se da izkoristiti urbani prostor. Najpremožnejši lahko z nakupom nedvomno računajo na zavist prijateljev, ne nazadnje je treba za garsonjero odšteti najmanj sedem milijonov evrov, razkošni tripleks, na samem vrhu, pa bo na prodaj za najmanj 61 milijonov evrov. V skupnih prostorih sta na voljo bazen in fitnes.