Najvišja čajanka na 6496 metrih: Guinnessova knjiga uradno potrdila dosežek

To pa je bila čajanka v visoki družbi! Izurjeni pohodniki in očitno tudi ljubitelji čaja so si privoščili skodelico toplega napitka, seveda ob izbranih slaščicah, kot se spodobi, na višini kar 6496 metrov!

15 se jih je udeležilo dogodka.

Pri Guinnessovi knjigi rekordov so tako nedavno uradno potrdili njihov lanski dosežek, gostitelj in organizator najvišje čajanke Andrew Hughes iz ameriškega Seattla pa se je ob izjemnem uspehu zahvalil preostalim štirinajstim udeležencem.

Elegantna postrežba

Seveda nista zadostovala le vzpon do drugega baznega tabora najvišje gore na svetu in srebanje čaja, čajanko je bilo treba pripraviti, kot se šika. Torej, z mizico, stoli za vse zbrane, zadostno količino čaja in pa piškoti, ki so morali vzdržati vzpon in ohraniti tudi privlačen videz; drobtine, pa čeprav še vedno užitne, pač niso bile sprejemljive, jasno je, da je pri čajanki nadvse pomemben tudi videz.

Druščina, ki je skupaj opravila že številne plezalne podvige, se je proti strehi sveta odpravila maja lani. Ker so zaradi pandemije in številnih omejitev potovali občutno manj kakor prejšnja leta, so se odločili podvig nekoliko začiniti, pojasnjuje Hughes. Ker je novi koronavirus mnogim odvzel ravno možnost druženja in posedanja za skupno mizo, so sklenili vzpon simbolno zapečatiti s čajanko. Ob tem so še izvedeli, da se lahko potegujejo za Guinnessov rekord, zaradi česar je bila dogodivščina še vznemirljivejša, z odlično ekipo pa povsem izvedljiva, je zadovoljen Hughes, ki je vse do zadnjega požirka sledil strogim Guinnessovim pravilom.

Skavtinje so jim napekle slastne piškote. FOTO: Petrostsoni/Getty Images

Čajanka je bila kljub slabim vremenskim razmeram, ki so jim ovirale pot do cilja, nadvse uspešna, prejšnji rekord so premagali za 300 metrov. Ob toplem čaju, ki so ga natočili v skodelice, in pecivu, ki so ga postregli na elegantnem servirnem krožniku, je ekipa 15 plezalcev v svojo zgodbo prijateljstva zapisala še eno posebno poglavje. To so popestrile tudi ameriške skavtinje, ki so za odpravo napekle posebne piškote, pobudnik Hughes pa je sezono zapečatil s svojim dosežkom kariere: štirinajst dni po čajanki je prvič uspešno stopil na streho sveta.