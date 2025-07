Največji vodni park imajo v Dubaju

V teh vročih dneh večina sanja o namakanju v sladki ali slani vodi, a če se želite osvežiti in hkrati dobro zabavati, je prava izbira vodni park. Uradno največjega na svetu imajo v Dubaju, ob luksuznem letovišču Atlantis, imenuje pa se Aquaventure. Razprostira se na 55 hektarjih in ponuja kar 105 toboganov, voženj in drugih vodnih atrakcij. Leta 2022 se je vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov tudi z največ tobogani.

Park je razdeljen na tri sklope, najbolj drznim je namenjen adrenalinski Trident, ki med drugim ponuja tobogan Blackout, na katerem se spustite z višine 157 metrov.

157 metrov se spustite z najvišjega.

Aquaventure World ni le park za iskalce adrenalina, temveč ponuja tudi številne možnosti za sprostitev in družinske aktivnosti, zaradi česar je idealen za obiskovalce vseh starosti.

Ena izmed najbolj priljubljenih aktivnosti je River Rapids, plovba po lenobni reki, ki se vije skozi park. Pot traja približno 45 minut in vključuje občasne valove, vodne curke in druge zanimive vodne elemente, ki poskrbijo za zabavo in hlajenje v vročem dnevu. Najmlajšim so namenjena posebna območja, imenovana Splashers: ponujajo mini tobogane, vodne topove in druge vodne igre.

Stoji v bližini letovišča Atlantis.

Ena izmed glavnih atrakcij je akvarij Lost Chambers, v katerem lahko obiskovalci občudujejo več kot 65.000 morskih živali, vključno z morskimi psi, skati in meduzami. Tam je mogoče plavati z delfini. Za tiste, ki si želijo ogledati park iz zraka, je na voljo balon Dubai Balloon, ki dvigne obiskovalce do 300 metrov visoko. In cena? Za odrasle in otroke, starejše od 12 let, je treba za dnevno vstopnico odšteti od 75 do 95 evrov.