Največji ledeni park gradilo 10.000 ljudi

Sneg in led sta najlepše, kar ponuja zima, če sta združena v eno v dih jemajoči začasni tematski park kot v kitajskem mestu Harbin, pa se je njuni očarljivosti resnično nemogoče upreti. Znamenitost kitajskega mesta se je letos odprla v sredini decembra, posvečena pa je dviganju zmajev.

Z 816.682 metri kvadratne površine se je park letos uvrstil v Guinnessovo knjigo rekordov kot največji začasni tematski park svoje vrste na svetu. Kompleks, ki je letos posvečen vzletanju zmajev na snegu in ledu, sestavlja več kot 2000 snežnih in ledenih skulptur, ki jih je dober mesec dni gradilo več kot 10.000 ljudi. Dodaten čar dajejo parku skrbno nameščene luči, pod katerimi ledene in snežne mojstrovine zaživijo v najrazličnejših barvah.

Iz snega izdelajo prave umetnine.

V parku je več kot 2000 snežnih in ledenih skulptur.

Obiskovalci lahko uživajo v pogledih na čudovite dvorce in kipe iz ledu iz snega in tudi v vožnjah po ledenih toboganih, zapeljejo se lahko nekaj krogov na zasneženem vrtiljaku ter občudujejo različne predstave na ledu. Adrenalina željni posamezniki lahko preizkusijo vrtoglave vožnje po snegu, vožnjo z ledenim kolesom ali vrtenje na ledu.

Tematski park

Harbin leži na severovzhodu Kitajske, mrzlo vreme pa tja prinašajo vetrovi iz Sibirije. Povprečna temperatura pozimi znaša minus 16,8 stopinje Celzija. Najnižje zimske temperature dosegajo minus 30 stopinj Celzija, do zdaj rekordna izmerjena temperatura pod ničlo pa je minus 37,7 stopinje Celzija. Zaradi temperatur in festivala Harbinu nekateri rečejo kar ledeno mesto.

Tematski park izvira iz tradicionalnega vrtnega praznovanja in razstave ledenih sveč, ki sta se začela v šestdesetih letih. Med revolucijo so praznovanja začasno prekinili, nato pa jih v osemdesetih letih obudili.

Danes park privablja obiskovalce z vsega sveta. Še več jih bo verjetno privabil letos, ko je tudi uradno zapisan v najslavnejšo knjigo nenavadnih podvigov. Guinnessovo priznanje so jim izročili 5. januarja.