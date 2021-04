Največje ledene gore ni več

Ko se je leta 2017 odlomila od police Larsen C, je merila kar 6000 kvadratnih kilometrov.

Ledene gore, ki je bila nekoč največja na svetu, ni več. A68, kot so ji rekli, je merila kar 6000 kvadratnih kilometrov, malo več kot tretjina površine Slovenije, tehtala pa je trilijon ton, ko se je leta 2017 odlomila od police Larsen C na Antarktiki, satelitski posnetki pa zdaj kažejo, da se ji več ne splača slediti.Sprva se je komaj kaj premaknila, po kakšnem letu pa so jo tokovi in vetrovi vse hitreje začeli nositi proti severu. Šla je po znani poti, proti južnemu Atlantiku, proti majhnemu otoku Južna Georgija, kjer tudi največje ledene gore izginejo, ujete v plitvih vodah se sčasoma stalijo. Toda A68 je nekako ušla tej usodi, so pa jo načenjali valovi, topla voda in vse višje temperature zraka, ledena gora je preprosto razpadala na manjše in še manjše delčke, in končno so razpadli še ti.Zanimivo je, da je trajala tako dolgo, se strinjajo strokovnjaki. Sicer pa bo A68 najverjetneje v zgodovini zapisana kot prva ledena gora, ki je postala zvezda na družabnih omrežjih. Ljudje z vsega sveta so delili satelitske posnetke, zlasti ko se je bližala majhnemu otoku: objavljali so vsak obrat in gori sledili tako podrobno kot še nikdar prej. Seveda ni bila zanimiva le kot objekt občudovanja, bila je tudi del znanstvenih raziskav. Z njeno pomočjo so se raziskovalci naučili marsikaj pomembnega o sestavi ledenih polic in tudi tem, kako se od njih odlomijo ledene gore.Ledena gora A68 je bila druga največja v zgodovini, čeprav je bila zares velikanska, je bila pol manjša od rekordne, ki se je leta 2000 odlomila z ledene police Ross.