Največja težava pred najvišjim sodiščem

Vrhovni poglavar vulkanskega otoka v otoški državi Vanuatu je navdušen nad razsodbo mednarodnega sodišča, ki je ugotovilo, da imajo države dolžnost ukrepati proti podnebnim spremembam. Vanuatu je vodil pobudo pred Meddržavnim sodiščem v Haagu, ki je razsodilo, da so države dolžne zaščititi planet pred nujno in eksistenčno grožnjo globalnega segrevanja.

»Na to odločitev smo čakali dolgo, saj smo že dve desetletji žrtve podnebnih sprememb,« je za AFP v hiši državnega sveta poglavarjev v glavnem mestu Port Vila povedal George Bumseng, najvišji poglavar ciklonom izpostavljenega otoka Ambrym.

Otoška državica je nemočna žrtev ujm. FOTO: Dave Hunt/Afp

Fige ne rastejo več. Obalna erozija je stalna. Plima se spreminja.

V primežu ujm

Bumseng je spomnil, da so otok leta 2023 prizadeli trije tropski cikloni: Judy in Kevin sta udarila marca, sledil je ciklon Lola oktobra. »Uničili so veliko naših korenovk, gozdov in tradicionalnih zdravil,« je pojasnil poglavar, ki je tudi predsednik sveta poglavarjev. »Globalno segrevanje »nenehno spreminja naše okolje,« je še dejal. »Fige ne rastejo več. Obalna erozija je stalna. Plima se spreminja.«

Mladi na Vanuatuju so razsodbo sodišča pozdravili z navdušenjem in opozorili na dvigovanje morske gladine in vse hujše nevihte, ki ogrožajo njihovo prihodnost. Tudi ena od prebivalk, Georgilla Worworbu, je odločitev sodišča označila za darilo otrokom Vanuatuja. »Ta odločitev nagovarja vse nas, ki živimo na tem planetu – in tiste, ki povzročajo to ogromno škodo majhnim otoškim narodom, kot je moj,« je dejala za AFP. »Naša odpornost je vse, kar še drži naš narod skupaj. A odpornost ni dovolj. Potrebujemo podnebno financiranje in odškodnine. To si naši ljudje zaslužijo,« je še dodala.

Šestletna pot do odmevne razsodbe se je sicer začela v učilnici univerze na Vanuatuju, kjer je 27 študentov prava, nezadovoljnih z globalno pasivnostjo, sklenilo, da bodo največjo težavo sveta postavili pred najvišje sodišče sveta.

Kot smo na kratko poročali včeraj, se tudi sosednja otroška državica Tuvalu sooča s podobnimi težavami. Ker morje zaradi naraščajoče gladine vse bolj ogroža njihovo domovino, si več kot 80 odstotkov prebivalstva pacifiške države Tuvalu prizadeva pridobiti zgodovinski podnebni vizum za življenje v Avstraliji, ki ga ta ponuja v okviru sporazuma o podnebni migraciji. Prejeli so 8750 prijav na žrebanje, vseh prebivalcev je 10.643. A za to leto je na voljo le 280 vizumov.