Najstnik sam okoli sveta

Šestnajstletni Mack Rutherford je korak bližje cilju, da postane najmlajši človek, ki bo sam preletel svet. Za zdaj je to uspelo 18-letnemu Travisu Ludlowu, ki se je v Guinnessovo knjigo rekordov zapisal lani. Rutherford, ki ima britanske in belgijske korenine, je podvig začel marca v bolgarski prestolnici, tokrat pa je uspešno preletel del Afrike in pristal v Nairobiju. Kot je povedal ob pristanku, je bila na zadnjem potovanju največji izziv slaba vidljivost nad saharsko puščavo, a da je bil razgled izjemen. Mlademu Evropejcu se je v spomin vtisnil tudi pogled na Kenijo, ki ga je, kot pravi, očarala s svojo naravo in drugačnostjo.

Za najmlajšega pilota, ki je sam preletel svet, trenutno velja 18-letni Travis Ludlow.

»Želim si, da bi s tem potovanjem navdihnil druge mlade, da bodo zbrali pogum in sledili svojim sanjam,« je dejal Rutherford, ki po svetu potuje z dvosedežnim ultralahkim letalom. Podjetje, ki ga je izdelalo, najstnikovega podviga ne podpira, kar so jasno zapisali tudi na svoji spletni strani: »Mack je brez dvoma zelo spreten in izkušen pilot, a ne zdi se nam primerno, da se starost pilotov premika do najnižje možne točke, saj s tem pridejo nevarnosti, ki se jim ni mogoče izogniti.« Mack namerava obiskati še štiri države v Afriki in Indijskem oceanu, nato pa bo poletel na Bližnji vzhod, v Azijo in Severno Ameriko, od koder se bo vrnil domov v Evropo.

Prihaja iz družine pilotov in star je bil komaj sedem let, ko je prvič prijel za krmilo letala, takrat seveda ob prisotnosti očeta. Pri 15 letih je postal najmlajši pilot na svetu, zdaj pa gre po stopinjah starejše sestre Zare, ki je pri 19 letih postala najmlajša ženska, ki je obletela svet.