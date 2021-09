Najstnik na sodišče, ker je želel cepljenje

Cepljenje proti covidu-19 sproža polemike in proteste, na Nizozemskem pa o njegovi smiselnosti odločajo celo sodišča. Za pomoč jih je nedavno zaprosil najstnik, ki se je goreče želel cepiti, a mu oče tega ni dovolil.



Po nizozemski zakonodaji je namreč cepljenje proti covidu-19 odobreno tudi za starostno skupino od 12 do 17 let, a le ob privolitvi obeh staršev. Ob morebitnem nesoglasju mora odločiti sodišče, pri tem pa seveda na prvo mesto postaviti otrokov interes. Zgodba iz mesta Groningen je tako zadnje čase pritegovala veliko pozornosti medijev: deček ločenih staršev si je nadvse želel cepljenja, saj bi mu to omogočilo nemoteno obiskovanje na smrt bolne babice. Ta boleha za pljučnim rakom in se ji življenje izteka, okužba s covidom-19 pa bi ji lahko odvzela še tisto malo časa, kar ji ga je ostalo, da ga preživi z najbližjimi. Med njimi je tudi 12-letnik, ki je v strahu, da bi jo okužil, ni obiskoval, varno bližino pa bi mu zagotovilo cepljenje, je prepričan. Mati ga je takoj podprla, oče pa je cepljenju odločno nasprotoval, prepričan, da so cepiva še v poskusnem obdobju, da lahko ogrozijo sinove reproduktivne organe in so sploh tvegana.



Sodnik Bart Tromp je nazadnje sklenil, da se deček lahko cepi, saj so njegovi interesi v tem primeru po njegovem pomembnejši od očetovih skrbi, ki da nimajo nobene znanstvene podlage, povrhu pa lahko cepivo tudi samega otroka zavaruje pred posledicami dolgotrajnega covida, če bi se okužil. In kar je najpomembnejše, omogoča mu stike z umirajočo babico. Cepivi farmacevtskih gigantov BioNTech/Pfizer in Moderna sta za zdaj edini odobreni za otroke, starejše od 12 let; prvi bo oktobra zaprosil tudi za dovoljenje za cepljenje otrok starih od 5 do 11 let, v kratkem pa naj bi sledila še vloga za cepljenje otrok od šestega meseca naprej.

