Najstarejši pingvin ima 41 let

Pingvinja samica v danskem živalskem vrtu se je okronala z nazivom najstarejše predstavnice svoje vrste, s častitljivimi 41 leti in 141 dnevi pa se je vpisala tudi v Guinnessovo knjigo rekordov.Njen dom je živalski vrt v mestu Odense, njeno ime pa je Olde, kar po dansko pomeni prababica. Spada med oslovske pingvine, ki v divjini živijo v povprečju od 15 do 20 let, v ujetništvu dosežejo tri desetletja, Olde pa je presegla vsa pričakovanja, so zadovoljni njeni oskrbniki. Krono je vzela samici afriškega pingvina, ki je v živalskem vrtu Pueblo Zoo v ameriški zvezni državi Kolorado živela 40 let, neki samec afriškega pingvina pa naj bi dosegel celo starost 42 let, a podatka pri Guinnessu niso mogli uradno potrditi.Olde je prišla na svet v Edinburghu na Škotskem leta 1979, nato je do 24. leta živela v Montrealu v Kanadi, v Odense pa se je preselila leta 2003. Tam je povsem prevzela in očarala oskrbnike in vse zaposlene, saj je izjemno prijazna in ljubeča, se ji klanjajo vsi bližnji, ki potihoma priznavajo, da je njihova najljubša varovanka. Ker je pingvinja gospa že v letih, jo hranijo ločeno od mlajših varovancev – skupno jih v živalskem vrtu živi kar 43 –, da se ji ne bi bilo treba potegovati za hrano. Obožuje slanike, kar je za oslovske pingvine nekoliko nenavadna, a kljub temu zdrava izbira, so zadovoljni oskrbniki in ponosni, da je Olde uspešno sodelovala tudi v programu razmnoževanja. Izlegla je kar 16 mladičev, letos pa je uradno postala tudi prapraprababica. Razmišljanje, da bi ji spremenili ime, je tako vsekakor upravičeno.