Najstarejši panda praznuje

98

kilogramov tehta dama.

Priredili so mu zabavo, kot se šika. Kot se spodobi za 110-letnika: toliko bi bil namreč star orjaški panda, če bi njegova leta pretvorili v človeška. V pandjih jih namreč šteje častitljivih 38, prinašajo pa mu status najstarejšega orjaškega pande na svetu.Ob uglednem jubileju so gospe Xingxing postregli z gromozansko torto iz bambusovih vršičkov, korenja in lubenic, skratka, najljubše dobrote so ji ponudili kar na ličnem pladnju, prejela je tudi številna darila, posladke, gostje so ji zapeli. Na rojstnodnevni zabavi se je zbralo okoli sto povabljencev, ki so ploskali 98 kilogramov težki prijateljici: ta je kljub visoki starosti v odlični telesni pripravljenosti, razen občasno povišanega krvnega tlaka, ki ji kdaj ponagaja, nima nobenih težav, poroča STA. Njeno življenje se je začelo v divjini, v kitajski provinci Sečuan, in sicer leta 1982. Že po manj kot letu dni so jo preselili v živalski vrt na jugozahodu Kitajske, kjer je poskrbela za številne potomce, ki danes živijo v različnih državah, predvsem na Japonskem, v ZDA in Kanadi, ter pomagajo ohranjati številnost vrste.Babi Xingxing je le ena od 30 orjaških pand v ujetništvu, ki so presegli mejnik tretjega desetletja, ona je seveda na čelu, so ponosni v Chongqingu. Kot so v živalskem vrtu še zaupali, jo veterinar obišče prav vsak teden in ji izmeri krvni tlak ter pregleda zobovje.