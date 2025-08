Tridesetletni zarodek postal zdrav novorojenček: ganljiva zgodba upanja (FOTO)

35-letna Lindsey in 34-letni Tim Pierce sta v soboto pozdravila svojega sina, Thaddeusa Daniela Piercea. A njegov prihod na svet ni bil običajen – Thaddeus se je rodil iz zarodka, ki je bil zamrznjen več kot tri desetletja.

»Porod je bil naporen, a zdaj sva oba dobro,« je Lindsey povedala za MIT Technology Review. »Dojenček je zelo umirjen. Ne moreva verjeti, da imava tega dragocenega otroka!« je še dodala.

Zgodba malega Thaddeusa se je začela že leta 1994, ko sta bila njegova današnja starša še otroka. Takrat je 62-letna Linda Archerd z možem ustvarila štiri zarodke s pomočjo umetne oploditve. Eden od zarodkov je postal njuna zdaj 30-letna hči, trije pa so ostali zamrznjeni.

Čeprav si je Linda želela še enega otroka, sta se z možem pozneje ločila – a Linda je pridobila skrbništvo nad zamrznjenimi zarodki in leta plačevala za njihovo hrambo. »Vedno sem čutila, da je to prava stvar,« je povedala. Ni jih želela zavreči, ne podariti znanosti, a tudi ne anonimno drugi družini. »To je moj DNK … in (tudi) sestra moje hčerke,« je dodala.

Potem je Linda izvedela za možnost t. i. posvojitve zarodkov pri organizaciji Nightlight Christian Adoptions, kjer je lahko izbrala, komu bo podarila svoje zamrznjene zarodke.

Že več let poskušala zanositi

Na drugi strani sta Lindsey in Tim že več let poskušala zanositi in obiskala veliko strokovnjakov za plodnost. Prijavila sta se v isti program kot Linda – imenovan Snowflakes – in kmalu je prišlo do ujemanja. Meseci zatem se je rodil Thaddeus. Lindsey je postopek umetne oploditve opravila v kliniki Rejoice Fertility v ameriški zvezni državi Tennessee. Tam pravijo, da si prizadevajo prenesti vsak zarodek, ne glede na njegovo starost.

»Nisva hotela podirati rekordov – želela sva le otroka,« pravi Lindsey. Linda Thaddeusa sicer še ni osebno spoznala, a pravi, da že zdaj vidi podobnost z njeno hčerko. Thaddeus je zdaj uradno postal 'najstarejši novorojenček na svetu'. »Vse skupaj je precej neresnično. Težko je sploh dojeti, « pravi Linda.

Pred Thaddeusom sta leta 2022 Rachel in Philip Ridgeway dobila dvojčka iz zarodkov, ustvarjenih leta 1992, poroča ladbible.com.

