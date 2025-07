Najstarejši maratonec pri 114 letih umrl v prometni nesreči

Britanski maratonec Fauja Singh je umrl v prometni nesreči v Pandžabu v Indiji v starosti 114 let. Športnika, ki naj bi bil najstarejši tekač, ki je pretekel maraton, je v ponedeljek zbil avtomobil, ko je poskušal prečkati cesto v svoji rojstni vasi Beas Pind v Pandžabu.

Njegov londonski tekaški klub je potrdil smrt in dodal, da bodo prihajajoči dogodki v Ilfordu v vzhodnem Londonu v znamenju njegovega življenja in dosežkov.

2012. je bil v Londonu nosilec olimpijske bakle.

Singh, ki je od leta 1992 živel v Ilfordu, si je ustvaril ime s tem, ko je podrl številne rekorde v maratonih v različnih starostnih skupinah. Stoletnik je postal navdih za nešteto športnikov, saj je tekel maratone tudi po dopolnjenem 100. letu starosti.

Njegov profil na uradni spletni strani olimpijskih iger navaja, da se je rodil v Pandžabu, takrat še pod britansko oblastjo, 1. aprila 1911, in bil najmlajši od štirih otrok v kmečki družini. Zaradi tankih in šibkih nog ni mogel hoditi, dokler ni bil star pet let. Po smrti žene Gian Kaur v Jalandharju se je preselil v Anglijo in se s sinom naselil v vzhodnem Londonu.

Fotografija je z maratona, ki ga je v Torontu pretekel kot prvi stoletnik v zgodovini! FOTO: Afp

Šele leta 2000, pri 89 letih, se je začel ukvarjati s tekom in hitro postal slaven, ko je svoj prvi maraton v Londonu pretekel v šestih urah in 54 minutah ter za 58 minut izboljšal prejšnji svetovni rekord v starostni skupini 90+. MSingh je pretekel številne maratone, ob obali Toronta ga je leta 2003 končal v petih urah in 40 minutah, kar je njegov osebni rekord. 16. oktobra 2011 naj bi tekač v Torontu tudi postal prvi stoletnik, ki je pretekel maraton. Ob svojem 100. rojstnem dnevu je prejel osebno pismo kraljiceBil pa je tudi nosilec bakle na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012 in se je tekaško upokojil pri 101 letu.