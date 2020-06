Najstarejša zlata prinašalka dopolnila 20 let

Pred šestimi leti se je pridružila Belle, Bruceu in Shermanu. FOTOGRAFIJI: Facebook

30

-letna Maggie velja za najstarejšega psa.

Američanainiz zvezne države Tennessee sta velika ljubitelja psov, še posebno pri srcu so jima zlati prinašalci. Imela sta že tri, ko sta pred šestimi leti v enem od zavetišč opazila takrat 14-letno psičko. Nemudoma jima je bila všeč, hkrati pa se jima je zasmilila, saj sta dobro vedela, kako težko starejši psi najdejo stalni dom. Še istega dne sta sprejela odločitev ter psičko, ki sta ji nadela ime August oziroma ljubkovalno Augie, odpeljala domov.Brata Sherman in Bruce ter sestra Belle so jo odlično sprejeli in ni trajalo dolgo, da so postali najboljši prijatelji. Vsi štirje so skupaj tudi praznovali Augiejin dvajseti rojstni dan in se posladkali s korenčkovo torto, ki jo je spekla Jennifer. Augie je, preden je našla ljubeč dom, kar dvakrat pristala v zavetišču, zakaj, ni znano. Jennifer, ki je z možem zelo dejavna tudi v lokalni skupini za reševanje zlatih prinašalcev, je dejala, da je Augie za svoja leta neverjetno vitalna in še vedno menda z veseljem po vrtu lovi žogo ter plava v domačem bazenu. Menda ima le nekaj težav pri vstajanju, saj se ji tace pogosto zašibijo, ko se enkrat umiri in začne hoditi ter teči naokoli, pa je nič ne ustavi.Zlati prinašalci, ena najbolj priljubljenih pasem, sicer v povprečju živijo od 10 do 12 let, čeprav so še pred nekaj desetletji dosegali višjo starost, tudi do 17 let. Z modernim slogom življenja se je to spremenilo, med najpogostejšimi vzroki za smrt pripadnikov te pasme pa spadajo kostni in krvni rak ter limfom, vse od naštetega zlate prinašalce prizadene veliko bolj kot druge pasme, imajo pa tudi pogosto težave s kolki in sklepi, zato je treba skrbeti, da se redno gibajo in da se preveč ne zredijo. Zlati prinašalci so tudi ena redkih pasem, ki z leti enako kot ljudje osivijo, v glavnem barvo menja dlaka na njihovem obrazu.Sicer pa še vedno za najstarejšega psa velja Maggie, avstralska ovčarka, ki je dočakala kar 30 let.