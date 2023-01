Najstarejša zemljanka pri 115 uporablja twitter

Vsak dan prebira časopis, redno je dejavna na twitterju. Tako se namreč kratkočasi uradno najstarejša zemljanka Maria Branyas Morera, ki je stara dobrih 115 let, točneje, marca jih bo dopolnila 116. Na twitterju se opisuje kot staro, zelo staro, nikakor pa ni idiot, še pristavlja v svojem šaljivem slogu, za družabne medije pa jo je navdušila hčerka, ki ji kdaj pomaga pri kakšni tehnološki zagati.

Življenje je pustolovščina

Maria se je rodila v San Franciscu, a so se starši pri njenih osmih letih vrnili v rodno Španijo, v Katalonijo, kjer 115-letnica živi še danes. V domu za starejše občane živi že 22 let, kot pravi, se tam počuti odlično, zadovoljna je seveda predvsem zato, ker ji zdravje še vedno odlično služi in je pri večini opravil samostojna.

V domu so ji ob podelitvi Guinnessovega certifikata pripravili skromno slavje, Maria pa je ob posebni prelomnici na twitter zapisala, da je življenje pustolovščina, čudovito popotovanje, sreča, ki jo je treba uživati v polnosti. Sama se je vedno držala svojih prepričanj in živela bogato ter drzno; rodila je tri otroke, ima pa še enajst vnukov in trinajst pravnukov, ki jo redno obsipajo s pozornostjo.

118 let je bila stara francoska redovnica.

Leta 2020 je povsem brez zapletov prebolela covid-19 kot najstarejša na svetu, njen uspeh pa je nato ponovila takrat najstarejša zemljanka, 118-letna redovnica Lucile Randon oziroma sestra André, ki se je poslovila minuli teden. Francozinja je rada poudarjala, da jo je pri življenju in zdravju ohranjalo trdo delo, zato se je uradno upokojila šele pri 75 letih, a je delala do 108. leta. Njeno poslanstvo je bila skrb za sirote in ostarele, kot svoji pregrehi pa je rada omenjala kozarec vina in čokolado.

Njena naslednica Maria je prepričana, da je treba v življenju venomer ostajati optimističen in negovati družinske ter prijateljske vezi, ki nas osrečujejo. Sama se je venomer izogibala ljudem s strupenim značajem, rada poudarja, sicer pa je dolgoživost po njenem odvisna od genetike in pač – gole sreče.