Najstarejša na svetu praznovala 116 let

Kako dolgo obdobje je 116 let, kažejo naslednji podatki: Angležinja Ethel May Caterham se je rodila kot Ethel May Collins tri leta pred nesrečo ladje Titanik, osem let pred rusko revolucijo in je preživela dve svetovni vojni.

Rodila se je v Shiptonu Bellingerju v Hampshiru, bila je drugi najmlajši otrok od osmih, odraščala je v Tidworthu v Wiltshiru. Od 18. do 21. leta je delala kot varuška pri vojaški družini v Indiji. Na Otok se je vrnila leta 1931 in spoznala bodočega moža Normana Caterhama, ki je bil v vojski in se je upokojil kot podpolkovnik. Poročila sta se v katedrali v Salisburyju leta 1933, kasneje pa sta živela v Hongkongu, kjer je Ethel ustanovila vrtec, in v Gibraltarju, kjer sta se jima rodili dve hčerki.

21. AVGUSTA 1909 je prišla na svet.

Najstarejša na svetu je zadnjih 50 let živela v Surreyju in vozila avtomobil vse do svojega 97. leta. Ena od njenih sester, Gladys, je živela 104 leta. Ethel ima tri vnukinje in pet pravnukov.

V izjavi, ki jo je objavil dom za starejše v Lightwaterju, kjer živi, so zapisali: »Ethel in njena družina so zelo hvaležni za vsa prijazna sporočila in zanimanje, ki so ji bili izkazani letos, ko praznuje svoj 116. rojstni dan. Dan bo preživela tiho s svojo družino, da bo lahko uživala tako, kot si sama želi. Še enkrat hvala za lepe želje na ta poseben dan.« Doslej najstarejša oseba na svetu, katere starost je bilo mogoče preveriti, je bila Francozinja Jean Louise Calment, ki je umrla leta 1997 v starosti 122 let in 164 dni. Ethel Caterham je tudi najstarejša Britanka doslej in zadnja preživela, rojena v prvem desetletju 20. stoletja.