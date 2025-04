Najstarejša gorila na svetu praznuje: je Guinnessovo rekorderka, toliko let ima (FOTO)

Najstarejša gorila na svetu bo v nedeljo praznovala svoj 68. rojstni dan. Oskrbniki v berlinskem živalskem vrtu pa so gorili Fatou že danes pripravili posebno presenečenje v obliki sadne in zelenjavne košare.

Slavljenki, ki je že brez zob, so dali na voljo še melone, slive, jagode in borovnice, ki jih je z veseljem pojedla. Še eno presenečenje pa bo prejela v nedeljo, ko bodo tudi uradno obeležili njen rojstni dan, napovedujejo v živalskem vrtu.

FOTO: Odd Andersen Afp

FOTO: Liesa Johannssen Reuters

Zaradi visoke vsebnosti sladkorja je sicer sadje pri njej redko na meniju, običajno ji dajo zelenjavo.

V naravi veljajo za ogrožene

Fatou je po Guinnessovi knjigi rekordov najstarejša gorila na svetu, vsaj najstarejša znana. V berlinski živalski vrt je prišla leta 1959, ko so ocenjevali, da je stara dve leti. V živalskem vrtu že nekaj let njen rojstni dan praznujejo 13. aprila.

FOTO: Odd Andersen Afp

FOTO: Odd Andersen Afp

FOTO: Liesa Johannssen Reuters

Gorile v naravi običajno živijo do 35 let, v ujetništvu pa do 50 let. So najtežja in največja vrsta opic. V naravi veljajo za ogrožene, predvsem zaradi uničevanja njihovega naravnega habitata s krčenjem gozdov in rudarjenjem ter nezakonitim lovom.

Preberite še: