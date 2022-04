Najsrečnejši človek živi na ladji

Križarjenje velja za obliko dragega oddiha, ki si ga premožni privoščijo kar se da pogosto, no, Mario Salcedo pa na razkošni ladji živi že 23 let. Prepričan je, da je po zaslugi nenehne bližine morja najsrečnejši na svetu, priznava pa, da pri tem pomaga tudi zelo debela denarnica.

Zgodnja upokojitev

Možakar s Floride je kariero preživel v finančnem sektorju in pri tem spodobno služil, poklic pa mu je omogočal številna potovanja po svetu in spoznavanje različnih kultur. Nekega lepega dne, bilo je 1997., je sklenil, da ima denarja več kot dovolj, da bi živel brezskrbno do konca svojih dni, in se vkrcal na razkošno križarko. »Star sem bil komaj 47 let, a sem imel preprosto dovolj. Nisem prenesel, da toliko ljudi poležava in se nastavlja sončnim žarkom, jaz pa sredi poletja hitim s sestanka na sestanek v kravati in z aktovko,« pojasnjuje zdaj 72-letni Mario, ki pred zgodnjo upokojitvijo še ni izkusil križarjenja. Kar takoj je rezerviral šest potovanj pri različnih ponudnikih, da bi ugotovil, kakšen oddih mu najbolj ustreza, že zelo kmalu pa je spoznal, da želi na morski gladini preživeti vse življenje in spoznati vse konce sveta.

47 let je bil star, ko je prvič okusil križarjenje.

Prijatelji so ga opozarjali, da se bo nenehnih potovanj kmalu naveličal, in tudi sam je menil, da se bo slej ko prej znova naselil na kopnem. A so se vsi, z njim vred, motili. Pravzaprav mu je pandemija prekrižala številne načrte, ko so številne ladje obtičale v pristaniščih in je bil tudi sam primoran nekaj časa živeti kot navaden smrtnik. A zadeve se hitro vračajo v ustaljene tirnice, no, med valove, in po četrt stoletja Mario še vedno uživa kakor prvi dan. Sicer pa pravi: »Le zakaj bi pogrešal pranje perila, recikliranje odpadkov in druga vsakodnevna opravila, ko pa se lahko tu posvetim zares samo čudovitim platem življenja?!« Le kdo bi mu oporekal, sploh če je samski in si lahko tak življenjski slog privošči.

Križarjenje iz dneva v dan je kljub privarčevanim sredstvom velik zalogaj, zato si je po upokojitvi omislil skromno zasebno podjetje, ki ga upravlja iz udobja palube. Skrbi za naložbe izbranih premožnih strank, dela pa največ pet ur na dan.