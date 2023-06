Najslabša učiteljica v državi: Izmišljevala si je lekcije, med izpiti pošiljala sporočila ...

Italijanska učiteljica se je 20 let dokaj uspešno izogibala delu, ko pa se je pojavila v šoli, je ignorirala učence in pošiljala SMS-sporočila, si sproti izmišljevala lekcije, si od otrok izposojala učbenike in delila ocene, ki nimajo zveze s trdim delom. Zdaj je razglašena za najslabšo zaposleno v državi, piše The Times.

Cinzia Paolina De Lio, ki je »poučevala« književnost in filozofijo na srednji šoli v bližini Benetk, je izkoristila bolniško odsotnost, dopust in dopust za udeležbo na konferencah, da bi se izognila predavanjem. Da je prvorazredna zabušantka, je odkril eden od šolskih inšpektorjev, ko je opazil, da je njen pouk precej zmeden in da veliko improvizira. De Liovo so odpustili, a je sodišče odločilo, da se mora vrniti na delo. Ko so ugotovili, da je bila pri pouku prisotna le štiri leta od 24, so spremenili odločitev in jo označili za trajno in absolutno neprimerno za to delo.

Ko so jo novinarji prosili za komentar, se žal ni mogla pogovarjati, bila je … na plaži.