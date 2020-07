Najnovejši podatki: to so najbolj nevarni kraji za okužbo na Hrvaškem

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 86 novih okužb. Na Hrvaškem 1190 aktivnih primerov okužb z novim koroanvirusom, kar je 14 manj, kot je bilo dan prej. V bolnišnicah se zdravi 136 bolnikov s covidom-19, med njimi je šest ljudi na ventilatorjih. Kot je dodal, na Hrvaškem v zadnjih 24 urah zaradi covida-19 ni umrl nihče. Skupno je doslej zaradi covida-19 umrlo 120 bolnikov.

Vladni govorecje na današnji novinarski konferenci predstavil graf o številu okuženih v posameznih hrvaških županijah, iz katerega izhaja, da se situacija z okužbami še ne pomirja. Primorsko-goranska županija je varna, število novo okuženih v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev tam znaša le 8,44.Preberite tudi:Jadranske županije so večinoma v rumenem območju, kar pomeni, da je zanje potrebna povečana pozornost in previdnost. V Istri in Splitu so v zadnjih 14 dneh zabeležili okoli 22 na novo okuženih na 100 tisoč prebivalcev, v zadarski županiji 29, prav tako v dubrovačko-neretvanski županiji ...Preberite tudi:Ko gre za obalne županije, je največ novih primerov v zadnjih 24 urah prijavila splitsko-dalmatinska županija, v kateri so tako kot v sredo potrdili devet okužb. V zadrski županiji so imeli štiri nove primere, po enega okuženega so imeli v istrski in šibensko-kninski županiji. Iz primorsko-goranske županije so sporočili, da od srede niso imeli novookuženih, tako kot jih niso imeli niti v šestih drugih celinskih županijah.Med varnimi županijami so med drugim tudi regije Hrvaške, ki ležijo v bližini slovenske meje. V grafu so najbolj varne županije, torej z najmanj okuženimi v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev v zelenem območju: primorsko goranska županija, varaždinska, međumurska, koprivničko-križevačka ...S covid-19 močno okužene županije so na grafu obarvane z rdečo. Med njimi so osječko-baranjska županija, vukovarsko-srijemska, brodsko-posavka in tudi mesto Zagreb, kjer je incidenca zdaj znaša 44 okužb v zadnjih 14 dnevna 100.000 prebivalcev.Kacin je opozoril, da je ob dopustovanju nujno samozaščitno vedenje, ohranjanje varnostne razdalje, higiena rok ter seveda izogibanje krajem z veliko koncentracijo drugih ljudi – polnih gostinskih lokalov, nočnih klubov, je še poudaril vladni govorec.