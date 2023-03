Najnovejše s Putinovega seznama za odstrel: se želi znebiti krvoločnega zaveznika?

Jevgenij Prigožin, vodja ruskih Wagnerjevih plačancev, je padel v nemilost Kremlja. Vse več je znakov, da bi se ga lahko ruski predsednik Vladimir Putin znebil, za to pa izkorišča razmere v vzhodnoukrajinskem mestu Bahmut.

Prigožin je bil prepričan, da bo tam dvignil rusko zastavo, in je vložil celotno premoženje, da bi usposobil 40.000 plačancev za boj. Vendar mu to po dolgotrajni krvavi bitki in neverjetnih izgubah ni uspelo, nato pa je obtožil rusko obrambno ministrstvo, da ga sabotira.

Bahmutska klavnica za Prigožinovo eliminacijo?

Številni analitiki menijo, da so njegove obtožbe utemeljene in da rusko vojaško vodstvo uporablja bahmutsko klavnico za eliminacijo Prigožina kot potencialne politične sile in grožnje Kremlju.

Prigožin je tako nedavno dejal, da potrebuje vojsko za zaščito pristopov proti Bahmutu in za boj proti sovražniku za vsak meter.

A ravno ko je najbolj potreboval podporo rednih ruskih sil in dobavo streliva, se je obrambni minister Sergej Šojgu odločil, da se bo pretvarjal, da tega ne sliši.

Wagner je postopoma osvojil Bahmut in zdaj drži vzhodni del mesta, vendar se zdi, da nima dovolj sil, da bi ukrajinsko vojsko pregnal iz preostalega dela mesta.

Inštitut za proučevanje vojne (ISW) s sedežem v Washingtonu ocenjuje, da Šojgu izkorišča priložnost za namerno zapravljanje wagnerjevcev v Bahmutu, da bi oslabil Prigožina in zmanjšal njegove ambicije po uspehu in vplivu v Kremlju.

Minister mu namreč ni oprostil kritik zaradi nesposobnosti v Ukrajini in slabo vodene mobilizacije. Tako je šef plačancev zdaj bolj izoliran kot kdaj prej. V ponedeljek je s Kremljem povezan komentator Aleksej Muhin obtožil Prigožina, da ima politične ambicije, celo predsedniške. Za Putina to pomeni – izdajo.

Toda Prigožin je takoj odvrnil: »Nimam političnih ambicij, prosim, dajte nam strelivo.« Če bo Wagner zdesetkan v neuspešnem poskusu zavzetja Bahmuta, na katerega je Prigožin stavil vse, bi ga Putin zlahka odstavil.