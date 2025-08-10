Najnižji življenjski stroški so v Italiji

Za nižje življenjske stroške se je treba preseliti v Italijo, trdi britanski časopis Daily Mail. Medtem ko povprečna mesečna najemnina v Angliji znaša 1339 funtov (dobrih 1544 evrov), lahko v Italiji najdete kraje, kjer celotni mesečni življenjski stroški z najemnino, položnicami, prehrano in prevozom znašajo manj kot 500 funtov (dobrih 567 evrov), zatrjujejo.

Med najugodnejše lokacije uvrščajo sicilijanski Palermo, glavno mesto Apulije, Bari, Alessandrio v Piemontu ter manjše kraje, kot so Matera, Caltanissetta na Siciliji in Pietrapertosa v Bazilikati. Od naštetih je po njihovih izračunih najcenejša Caltanissetta, kjer mesečni stroški znašajo dobrih 387 funtov (446 evrov). Mesto slovi po zgodovinskih znamenitostih, kot je srednjeveški grad Castello di Pietrarossa, čudovitem hribovitem okolju in odlični kulinariki.

V Alessandrii nimate daleč do švicarskih in francoskih Alp. FOTO: Dmitry Malov Getty Images/istockphoto

V izračune stroškov so vključene hrana in položnice.

Najdražja od naštetih

Najdražja od naštetih je Matera, eno najstarejših mest na svetu, kjer naj bi povprečni mesečni stroški znašali okoli 500 funtov. Ljubitelji kulture, ki bi si želeli selitve v kraje, denimo v Bari, kjer sta nastopala baletni plesalec Rudolf Nurejev in operni pevec Luciano Pavarotti, naj bi na mesec za življenje zapravili približno 499 funtov (575,52 evra). Bari je sicer znan po očarljivem starem mestnem jedru, tradicionalnem pristanišču, čudovitih plažah in živahni kulinarični sceni.

Navdušencem nad zimskimi športi bo najbrž bolj ljuba severnejša Alessandria, strateško postavljena med Torinom, Milanom in Genovo, kar omogoča enostaven dostop do francoskih in švicarskih Alp. Ponuja številne zgodovinske zgradbe, umetniške galerije, muzeje in živahne trgovske ulice. Povprečni mesečni stroški življenja v Alessandrii znašajo po pisanju britanskega medija približno 470 funtov (542,02 evra).

Glede na britanske izračune se zdi, da bi se seliti k sosedom finančno nemara splačalo tudi nam, Slovencem, ki imamo do Italije še krajšo pot kot Britanci.