SEZNAM STROŠKOV

Najnižji življenjski stroški so v Italiji

Britanski časnik je naredil seznam poceni italijanskih mest. Povprečni mesečni stroški tam znašajo 560 evrov ali manj.
Fotografija: Takšne sončne zahode boste lahko občudovali v Caltanissetti. FOTO: Simoncountry/Getty Images
Odpri galerijo
Takšne sončne zahode boste lahko občudovali v Caltanissetti. FOTO: Simoncountry/Getty Images

A. J.
10.08.2025 ob 10:40
A. J.
10.08.2025 ob 10:40

Poslušajte

Čas branja: 2:21 min.

Za nižje življenjske stroške se je treba preseliti v Italijo, trdi britanski časopis Daily Mail. Medtem ko povprečna mesečna najemnina v Angliji znaša 1339 funtov (dobrih 1544 evrov), lahko v Italiji najdete kraje, kjer celotni mesečni življenjski stroški z najemnino, položnicami, prehrano in prevozom znašajo manj kot 500 funtov (dobrih 567 evrov), zatrjujejo.

Med najugodnejše lokacije uvrščajo sicilijanski Palermo, glavno mesto Apulije, Bari, Alessandrio v Piemontu ter manjše kraje, kot so Matera, Caltanissetta na Siciliji in Pietrapertosa v Bazilikati. Od naštetih je po njihovih izračunih najcenejša Caltanissetta, kjer mesečni stroški znašajo dobrih 387 funtov (446 evrov). Mesto slovi po zgodovinskih znamenitostih, kot je srednjeveški grad Castello di Pietrarossa, čudovitem hribovitem okolju in odlični kulinariki.

V Alessandrii nimate daleč do švicarskih in francoskih Alp. FOTO: Dmitry Malov Getty Images/istockphoto
V Alessandrii nimate daleč do švicarskih in francoskih Alp. FOTO: Dmitry Malov Getty Images/istockphoto

V izračune stroškov so vključene hrana in položnice.

Najdražja od naštetih

Najdražja od naštetih je Matera, eno najstarejših mest na svetu, kjer naj bi povprečni mesečni stroški znašali okoli 500 funtov. Ljubitelji kulture, ki bi si želeli selitve v kraje, denimo v Bari, kjer sta nastopala baletni plesalec Rudolf Nurejev in operni pevec Luciano Pavarotti, naj bi na mesec za življenje zapravili približno 499 funtov (575,52 evra). Bari je sicer znan po očarljivem starem mestnem jedru, tradicionalnem pristanišču, čudovitih plažah in živahni kulinarični sceni.

Navdušencem nad zimskimi športi bo najbrž bolj ljuba severnejša Alessandria, strateško postavljena med Torinom, Milanom in Genovo, kar omogoča enostaven dostop do francoskih in švicarskih Alp. Ponuja številne zgodovinske zgradbe, umetniške galerije, muzeje in živahne trgovske ulice. Povprečni mesečni stroški življenja v Alessandrii znašajo po pisanju britanskega medija približno 470 funtov (542,02 evra).

Glede na britanske izračune se zdi, da bi se seliti k sosedom finančno nemara splačalo tudi nam, Slovencem, ki imamo do Italije še krajšo pot kot Britanci.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Italija stroški turizem cene potovanje selitev denar podražitev podražitve najemnina počitnice

Priporočamo

Pozor! Zaradi visokih temperatur prižgali alarme, tukaj bo najhuje
Pred hišo eksplodiral žar, škoda je ogromna
V Dalmaciji ob priljubljenem turističnem kraju našli truplo dojenčka
Brez zastojev tudi danes ne gre, tem cestam se je bolje ogniti

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Pozor! Zaradi visokih temperatur prižgali alarme, tukaj bo najhuje
Pred hišo eksplodiral žar, škoda je ogromna
V Dalmaciji ob priljubljenem turističnem kraju našli truplo dojenčka
Brez zastojev tudi danes ne gre, tem cestam se je bolje ogniti

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.