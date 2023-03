Najmočnejši britanski šolar dvigne 115 kg (FOTO)

Medtem ko fantje njegovih let preživljajo prosti čas za računalniškimi zasloni med igranjem igric, se 10-letni Rowan O'Malley raje odpravi v telovadnico. Eden najmočnejših britanskih šolarjev vsak dan dviguje uteži in lahko dvigne dvakrat toliko, kolikor je težak. Njegova želja je podreti svetovni rekord v dvigovanju uteži.

Rowan obožuje vadbo v telovadnici.

Trenutno tehta 54 kilogramov, dvigne pa jih kar 115, kar med drugim pomeni, da mu uspe dvigniti domači kavč z mlajšo sestrico na njem. Iz počepa lahko dvigne kar 100 kilogramov. Da lahko doseže takšno moč, mora seveda uživati primerno hrano. Na dan poje okoli 3500 kilokalorij, kar je 1500 kilokalorij več, kot jih svetuje britanska organizacija za javno zdravje dečkom njegovih let, na njegovem krožniku pa prevladujejo beljakovine. Na navaden dan tako denimo za zajtrk poje tri porcije umešanih jajc, za kosilo pa mu doma postrežejo z zrezkom ali ribo.

3500 kilokalorij užije na dan.

Trenutno je še premlad, da bi tekmoval v dvigovanju uteži, vsaj doma v Veliki Britaniji. Imajo pa tovrstna tekmovanja za dečke njegove starosti v Ameriki in njegov oče Ben upa, da mu bo fanta uspelo odpeljati čez lužo na eno takšnih priložnosti še letos. To mu lahko prinese veliko slavo in predvsem zmago, saj najmočnejši fant njegovih let v ZDA dvigne »komaj« 111 kilogramov, torej štiri manj kot Rowan. Tudi iz počepa dvigne več, kot znaša trenutni ameriški rekord: ta je 93 kilogramov, Rowan pa jih dvigne sedem več.

Oče Ben ga podpira.

Ko bo velik , bi bil rad igralec ragbija.

»Želim si postati najmočnejši človek na svetu. Obožujem to,« pravi 10-letnik. »Noro si želim v Ameriko in podreti kak svetovni rekord,« dodaja. V izjavah za medije je med drugim povedal, da je večino življenja preživel v telovadnici. Njegov oče ga pri tem podpira. Želi si, da bi sinu nekoč uspelo uresničiti sanje, to je, da bi postal igralec ragbija.

