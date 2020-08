Najlepše plaže v Evropi

Po dežju slapovi

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Za umik od Sredozemlja: črna plaža na Islandiji FOTO: Lapasmile/Getty Images

Turizem v letošnji poletni sezoni diha na škrge, a vendarle so si številne destinacije lahko oddahnile in ob kolikor toliko ugodnih epidemioloških razmerah uspešno gostijo številne turiste. Kot smo poročali včeraj, tudi naša južna soseda, kar pa niti ne preseneča, glede na to, da sta se kar dve izmed njihovih številnih čudovitih plaž uvrstili na seznam 25 najlepših v Evropi po oceni ugledne revije Conde Nast Traveler.Zlatni rat na Braču je nadvse priljubljen tudi med slovenskimi turisti, tako da vam je zagotovo znana njegova izrazita koničasta in zanimiva oblika, ki jo redno spreminjajo morski tokovi. Čeprav je plaža na fotografijah videti peščena, pa je privlačna površina prekrita z gladkimi kamenčki. In čeprav Zlatni rat na videz ponuja le poležavanje in ležerno plavanje v kristalno čistem morju, to še zdaleč ne drži: mnogi prisegajo na številne odlično organizirane športne dejavnosti, med katerimi se najde kaj za vsak okus in za vsako generacijo. Povsem drugačna, a vsekakor očarljiva in privlačna pa je plaža nedaleč stran, v Makarski. Nugal, morska skrivnost, do katere vodi sprehod skozi borov gozdiček, je poletno zavetje za tiste, ki si želijo zgolj miru in tišine ter neokrnjene narave. Zalivček, ki ga varujejo visoke pečine, vabi k plavanju in potapljanju v čudovito morje, v katerem ni nikoli več kakor deset kopalcev, izkušeni pa prisegajo na čudovite prizore po obilnem deževju: z visokih pečin se pretakajo osupljivi slapovi.Vabilo Conde Nasta so si prislužile še številne druge evropske krasotice. Poleg pričakovanih italijanskih, španskih, francoskih, portugalskih in grških si omembo nedvomno zaslužijo norveška Kvalvika na otočju Lofoten, ki vabi z visokimi klifi in temno modrim morjem, Reynisfjara na Islandiji, ki osupne s črno mivko, in Luskentyre Sands na škotskem otočku Harris, ki je raj za deskarje.