Najlepše plaže Evrope

Zaliv Barafundle v Walesu se vztrajno pojavlja na seznamu najlepših plaž Otoka. FOTO: Khrizmo/Getty Images

Čeprav morje, ki obliva norveške Lofote, ne preseže 15 stopinj, se boste vseeno želeli pognati vanj. FOTO: Alexkotlov/Getty Images

Svet se počasi spet odpira in veča, vendar še ne leži tako na dlani kot pred izbruhom pandemije koronavirusa. Večina evropskih zaljubljencev v morske počitnice bo po napovedih to poletje še ostala na svoji celini, kar pa nikakor ne pomeni, da bodo počitnice kaj manj vznemirljive ali čudovite, kot bi bile na drugem koncu planeta. Tudi Evropa namreč ponuja obilje plaž, ki z raznolikostjo zadostijo vsakemu okusu. Od divjih, ki jih na atlantski obali biča veter, prek hladnih zalivov Severnega morja v primežu gorskih vršacev, do s soncem obsijanih, peščenih ali prodnatih plaž Sredozemlja. Vse to in še več najdemo v Evropi, nabor letos najbolj vročih so znova pripravili tudi popotniški strokovnjaki Lonely Planeta.Hrvaška, španska, grška ali italijanska so obale, ki se nam klasično prikradejo v misli, ko razmišljamo o evropskem poletju. A pri Lonely Planetu so očitno razmišljali zunaj teh tradicionalnih okvirov in na prvo mesto postavili plažo Haukland na norveškem Lofotskem otočju. Na tej plaži, izglasovani tudi za najlepšo na Norveškem, lahko doživite svoje arktične sanje, bodisi pod polnočnim soncem bodisi pozimi v soju severnega sija.Kdor si želi poletne vročine, na kateri bo vzdihoval ob čudežih, ki jih zna ustvariti le narava, se bo morda podal na Cala Goloritzé, eno najbolj impresivnih plaž Sardinije, ki ji čudovitih kotičkov res ne manjka. Tu boste namreč uživali v toplem turkiznem morju, ki boža bele kamenčke, nad zalivom se dviguje mogočen klif, čarobno piko na i pa doda naravni lok, ki štrli iz morja. Minus je morda le, da te lepote privabijo precej turistov, ki pa jih je znatno manj na plaži številka tri, na skoraj petkilometrskem peščenem odseku škotskega otočka Berneray.V prvi peterki se je zasluženo znašla plaža Plage de Palombaggia na Korziki. Tam vas vas pozdravi dolg peščen zaliv, ki ga objemajo borovci. In ne pozabite prinesti opreme za šnorkljanje! Na Karibe pa z mehko belo mivko in kristalnim morjem spomni španska Platja Illetes, le streljaj od tega obalnega raja pa iz morja kukata dva otočka.Ob razmišljanju o sanjskih plažah se nam Anglija običajno ne prikrade v misli, toda valižanski zaliv Barafundle zna spreobrniti tudi nejeverne tomaže. Tam vas pozdravi mivka tople zlate barve, ki se spusti v čisto morje, pred vetrom pa ščitijo z zelenjem poraščeni klifi.Precej drugače kot na bolj divji portugalski plaži Praia da Arrifana, ki jo bičajo vetrovi Atlantika, veliki valovi pa kar kličejo deskarje na valovih. Na osmo mesto se je uvrstila Cala Macarella na severozahodu španskega otoka Menorka. Spominja na plažo z razglednice: zalivček v obliki podkve z belo mivko in turkiznim, kot solza čistim morjem, nekaj sence mečejo pinje in hrasti. A zapomnite si: čeprav je do nje mogoče le s čolnom ali peš, je običajno zelo zasedena, tako da boste v njenih čarih bolj uživali zunaj glavne sezone. Podobno kot na grški plaži Navagio na otoku Zakintos, tako dih jemajoči, kot bi si jo kdo izmislil, a je tudi ta poleti običajno preplavljena s turisti. Deseterico najlepših evropskih plaž zaokrožuje Platja de Coll Baix na Majorki, do katere vas pripelje pohodniška pot skozi pinje. Nam najbližja plaža v izboru je Zlatni rat na hrvaškem otoku Brač, uvrščena na 16. mesto.