Najlepša, a smrtno nevarna: na plažo Bellevue so pozimi zgrmele skale (FOTO)

Plaža Bellevue oziroma Miramare (po istoimenskem zalivu) v Dubrovniku velja za eno najlepših, če že ne najlepšo plažo v enem najbolj obleganih dalmatinskih obmorskih krajev. A kaj ko se je letos sprožil kamniti plaz, ki jo je skupaj z bazenom vaterpolo kluba razril in polomil.

Aprila so kopanje na tej plaži prepovedali; dubrovniški župan Mato Franković je za portal Južni povedal, da strokovnjaki iščejo rešitev, da bi zaščitili prostor in kopalce pred novim skalnatim plazom. Nad plažo naj ne bi bilo trdne kamnite mase, zato je župan opozoril: »Na meščane apeliram, da nismo zaman postavili napisov, da je kopališče nevarno.«

Na nevarnost se očitno požvižgajo.

Kopalcev od nevarnega početja ne odvrnejo niti kovinska vrata z opozorilom o padanju kamenja.

Kopalci pregrado zaobšli

Sprva so napovedovali, da bodo sanacijo končali sredi poletja – a ker so bile na Hrvaškem lokalne volitve, se je šele po njih sestal mestni svet na konstitutivni seji. Zaradi plaže so sprejeli tudi rebalans občinskega proračuna ter za nujno sanacijo namenili kar 450.000 evrov. Dodali so še, da je dostop do plaže prepovedan vse do konca nujnih del. Toda turisti se niso ozirali na prepoved in so jo še vedno obiskovali.

Nato je v torek z občine prišla novica, da sanacije ne bodo dokončali to poletje, saj »zaradi zahtevnosti terena in kompleksnega popravila« potrebujejo 60 dni za dela. Po zdaj predvideni časovnici bodo avgusta komaj objavili javni razpis, del pa se bodo lotili v jesenskih mesecih. Dubrovniški vestnik pa je poročal, da so na poti oziroma prehodu proti plaži Bellevue namestili nova kovinska vrata z opozorilom o padanju kamenja ter da je prehod na lastno odgovornost.

Kot poročajo, so kopalci pregrado zaobšli – marsikdo, ki je že bil na plaži, pa je isto nevarno pot po ozkem zidu moral ubrati za vrnitev. Zdaj lahko tako domačini kot gosti zgolj upajo, da se do konca poletja na polno plažo ne bodo zrušile skale.