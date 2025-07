Najhujši napad od začetka vojne: Rusija nad Ukrajino s 728 droni in 13 raketami

Rusija je izvedla najobsežnejši napad z droni in raketami na Ukrajino od začetka invazije februarja 2022, so danes sporočile ukrajinske sile in dodale, da je bil napad usmerjen zlasti na zahod države. Iz vzhodne regije Doneck poročajo o osmih smrtnih žrtvah napadov. Tarča napadov z droni je bila tudi Rusija, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah ukrajinskih zračnih sil je ruska vojska ponoči izvedla napad s 728 brezpilotnimi letalniki in 13 raketami. Zračna obramba je prestregla 711 dronov in sedem raket. Napad je bil usmerjen predvsem na zahod države.

Številni droni so bili po poročanju lokalnih medijev med drugim usmerjeni proti mestom Luck, Hmeljnicki in Ternopil. Proti regiji Žitomir je bila izstreljena vsaj ena raketa kinžal. Iz več krajev, pa tudi prestolnice Kijev, so poročali o eksplozijah, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. FOTO: Ida Marie Odgaard Afp

Ubitih več civilistov

Po današnjih navedbah tožilstva je bilo v ruskih napadih z droni na vozila v kraju Rodinske v Donecku ubitih pet civilistov, še trije pa so bili ubiti v kraju Kostiantinivka.

»To je zgovoren napad - in to ravno v času, ko je bilo vloženih toliko prizadevanj za dosego miru, za sklenitev premirja, a jih samo Rusija še naprej zavrača,« je na družbenih omrežjih zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je zaveznice pozval k okrepitvi sankcij proti Rusiji, zlasti proti energetskemu sektorju.

Ženska med ruševinami ob stavbi zaposlitvenega centra, ki je bila poškodovana po napadu brezpilotnega letala v Harkovu 7. julija 2025. FOTO: Sergey Bobok Afp

»Naši partnerji vedo, kako izvajati pritisk na način, ki bo Rusijo prisilil, da bo razmišljala o končanju vojne in ne o novih udarcih,« je še dodal.

Tarča napadov ponoči je bila tudi Rusija. V napadu z dronom so bile v mestu Kursk ubite tri osebe, še sedem je bilo ranjenih, je sporočil vršilec dolžnosti guvernerja regije Alexander Hinštein. Ob tem je ukrajinske sile obtožil »nečloveškega napada«, češ da je »sovražnik namerno udaril po kraju, kjer so bili civilisti«, poroča AFP.