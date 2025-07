Najhujša prerokba se uresničuje? »Baba Vanga z Vzhoda« napovedala današnji uničujoč potres in cunami

Pred mnogimi leti naj bi japonska prerokinja, znana kot »japonska Baba Vanga«, napovedala uničujoč potres in cunami, ki sta danes prizadela ruski polotok Kamčatka, navaja Miror.

Pred tem so jo povezovali z napovedmi smrti pevca Freddieja Mercuryja, princese Diane, pa tudi z naravnimi nesrečami, vključno s potresom v Kobeju leta 2011.

Pod Beringovim morjem jugovzhodno od Kamčatke je ponoči udaril močan globokomorski potres, po ocenah ameriških geologov najmočnejši od tistega, ki je leta 2011 prizadel japonsko Fukušimo. Na Japonskem, v Rusiji, v ZDA in nekaterih državah v Južni Ameriki so oblasti čez dan opozorila pred cunamiji.

Mistikinja in avtorica stripov Ryo Tatsuki, ki jo mnogi imenujejo kar »Baba Vanga z Vzhoda«, naj bi v svojih prerokbah napovedala potres z magnitudo 8,8 stopnje, ki je povzročil kaos na ruskem Daljnem vzhodu, medtem ko so veljala opozorila pred cunamijem v Rusiji, na Japonskem in v Ameriki, še dodaja Miror.

Danes, ko so v Tihem oceanu izdali več opozoril cunamija in ko je Kamčatko prizadel najmočnejši potres v zadnjih desetih letih, se mnogi sprašujejo, ali so bile njene besede opozorilo, ki ga nihče ni vzel resno.