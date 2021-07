Najdaljša pešpot na Jadranu

Polurna vožnja z električnim skirojem stane 9 evrov.

Obalna promenada Umaga, ki se razteza od Lovrečice do Crvenega Vrha, pozneje pa njen podaljšek načrtujejo celo do Pirana, je nova pridobitev zahodne Istre, predvsem za tiste turiste, ki tudi med oddihom ne sedijo križem nog. Načrtovalci najdaljše promenade na Jadranu so imeli v mislih prav goste, ki jim poležavanje na plaži ni dovolj. Celotna trasa meri 40 kilometrov, zaobjema pa tudi ureditev plaž in okolja s pripadajočimi objekti za rekreacijo, šport in prosti čas. Graditi in urejati so jo začeli pred sedmimi leti.Centralni del rive, ki je cona brez avtomobilov in drugih motornih vozil, so odprli konec junija; osrednji del v središču mesta so obogatili z zelenjem v površini 2400 m2, zamenjali so javno razsvetljavo, zgradili vodovod in uredili odvodnjavanje, smeti pa so pospravili v podzemlje. Videz pretežno betonskega centra pa so popestrili z elegantnim kamnom. Poskrbljeno bo tudi za lastnike čolnov, ki imajo svoje priveze v umaški luki. Pristaniška uprava že ureja infrastrukturo.»Nova promenada je popolnoma spremenila videz obale in nov mestni trg povezala z obalnim sprehajališčem ter Umagu omogočila lepši videz. Naše mesto iz leta v leto postaja vse lepša destinacija, hkrati pa eno najbolj urejenih mest na Jadranu,« je med prvim uradnim sprehodom po rivi dejal župan. Nadaljnje širitve promenade načrtujejo v naslednjih desetih letih. Ni pa namenjena le pohodnikom, na trasi je opaziti veliko kolesarjev, ponudili pa so tudi najem električnih skirojev. Za tiste, ki jim pešačenje v vročih dneh ne leži, ter za družine z otroki pa na 20 minut vse do poznega večera vozi turistični vlakec med Zambratijo in Umagom.