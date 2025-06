Najboljši teleskop je z Zemlje sposoben posneti žogico za golf na Luni

Observatorij Vera C. Rubinov v Čilu je pred kratkim objavil prvo sliko vesolja, posneto z najzmogljivejšim teleskopom na svetu. Posneli so zvezdno območje, ki je od Zemlje oddaljeno 9000 svetlobnih let, kar je revolucionarna razdalja. Observatorij stoji na gori Cerro Pachón v čilskih Andih. Lokacija je idealna za opazovanje zvezd zaradi visoke nadmorske višine, suhega podnebja in izjemne teme.

Eden ključnih dejavnikov za doseganje vrhunskih rezultatov je ohranjanje teme okoli observatorija, zato vključuje stroge inženirske ukrepe, kot so izklapljanje vseh nepotrebnih svetlobnih virov, vključno z LED-diodami, ki bi lahko motile astronomska opazovanja. Tudi notranjost observatorija je zasnovana tako, da je v njej čim manj svetlobnega onesnaženja.

Svetloba z nočnega neba vstopi v teleskop, zadene primarno zrcalo s premerom 8,4 metra, se odbije na sekundarno zrcalo s premerom 3,4 metra in nato na tretje s premerom 4,8 metra, preden vstopi v kamero. Zrcala morajo biti v popolnem stanju, saj lahko že najmanjši prah vpliva na kakovost slike.

10 let bo neprekinjeno snemal nočno nebo.

Kamera v teleskopu, ki tehta 2800 kg in meri 1,65 x 3 metre, bo deset let neprekinjeno snemala nočno nebo, vsake tri dni. Je tako močna, da bi lahko zajela žogico za golf na Luni. Ta visoka ločljivost omogoča znanstvenikom odlične posnetke za natančno analizo in preučevanje oddaljenih objektov iz zgodnjega vesolja.

Ena izmed ključnih nalog teleskopa je iskanje devetega planeta v našem Osončju. Če ta planet obstaja, naj bi ga teleskop odkril že v prvem letu delovanja. Poleg tega bo observatorij igral ključno vlogo pri odkrivanju nevarnih asteroidov, ki bi lahko ogrožali Zemljo.

Prva fotografija iz teleskopa je bila poseben trenutek za vse vpletene, saj je simbolizirala dosežek generacije astronomov. Observatorij bo ustvaril največji nabor podatkov doslej, kar bo znanstvenikom omogočilo preučevanje naše galaksije in vesolja na način, ki prej ni bil mogoč.