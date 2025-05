Najboljši pub je v Cornwallu, prislužil si je čisto petico

Pubi so znamenitost Velike Britanije, zato brez obiska teh središč dobrega piva in prijetnega druženja, če počitnikujete na Otoku, pač ne gre. A katerega se zares splača obiskati?

Strokovnjaki s holidaycottages.co.uk so na podlagi podatkov spletnega portala Tripadvisor in družbenega omrežja za pivopivce Untappd sestavili seznam najboljših pubov in pivskih vrtov.

Prav na vrhu lestvice se je znašel Hicks Bar v središču St. Austella v Cornwallu na jugozahodu Anglije. Pub se ponaša z oceno 5/5 na Tripadvisorju. Ponujajo sezonska piva, varjena iz ameriškega in avstralskega hmelja.

Tudi drugouvrščeni pub je v Cornwallu – The Boathouse v Falmouthu. Ta poleg osupljivega razgleda na obalo ponuja vrhunsko sezonsko lokalno hrano, tretji na lestvici, Rigg and Furrow v Acklingtonu v Northumberlandu, pa je na kmetiji in je pridobil kultni status med ljubitelji kraft piv. Oceno 4,9 na Tripadvisorju so mu obiskovalci podelili tudi zato, ker lahko svoje pivo pijejo obdani z naravo.

Hicks Bar so uporabniki ocenili s čisto petico.

Med najboljše pube se je uvrstil tudi The Joiners Arms v Bishopstonu. Znan je po sončnem pivskem vrtu, domači hrani in prijaznosti do psov in otrok. The Chemist Inn v Saundersfootu pa ponuja osupljive poglede na zaliv in ima prostoren pivski vrt.

Bayards Cove Inn v Dartmouthu združuje zgodovinski ambient z lokalnimi specialitetami. Obiskovalci lahko hrano tudi zgolj prevzamejo in uživajo na pikniku ob obali. The Cotley Inn v Wambrooku ponuja pogled na polja in lokalne pijače, The Thatch v Croydu pa je znan po svojem pivskem vrtu, lokalno ulovljenih morskih sadežih in živi glasbi. Najboljših deset zaključujeta The Commercial Inn v Glossopu, to je tradicionalni pub s sobo za igre in živo glasbo, ter Queen's Head v Bramfieldu, zgodovinski gastropub z velikim vrtom in lokalno pripravljeno hrano.