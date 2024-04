Najbolj znano okoljsko aktivistko pridržali kar dvakrat (FOTO)

Okoljsko aktivistko Greto Thunberg je danes policija v Haagu dvakrat pridržala, potem ko je s skupino drugih protestnikov proti subvencijam za fosilna goriva blokirala eno od glavnih prometnic v mestu. Zaenkrat sicer proti nobenemu od udeležencev niso vložili obtožnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Thunberg se je pridružila več sto protestnikom na pohodu iz središča mesta do bližnje avtoceste A12, ki povezuje Haag z drugimi mesti, vključno z Amsterdamom, Rotterdamom in Utrechtom. Pohod je organizirala okoljska skupina, ki je v preteklosti že napolnila avtocesto in za več ur blokirala promet, dokler jih ni policija s pomočjo vodnega topa odstranila z območja.

FOTO: Piroschka Van De Wouw Reuters

FOTO: Piroschka Van De Wouw Reuters

Danes so jim dostop do avtoceste preprečevali policisti, ki so jih posvarili, da bodo v primeru poskusa vdora na cesto proti njim lahko uporabili tudi silo. Nekateri med aktivisti, vključno s Thunberg, so našli drugo pot do pomembne prometnice blizu avtoceste, kjer so se nato usedli na tla. Policija jih je aretirala in odpeljala stran.

Kmalu zatem se je Thunberg skupaj z ostalimi vrnila in znova so bili pridržani, tokrat zaradi blokiranja bližnjega križišča.

FOTO: Piroschka Van De Wouw Reuters

FOTO: Piroschka Van De Wouw Reuters

21-letna švedska aktivistka je sicer za AFP v času protesta povedala, da je pomembno protestirati, ker da živimo v stanju izrednih okoljskih razmer.