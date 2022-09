Najbolj žalosten, a veličasten dan: to je bil največji pogreb po Titu (FOTO)

Najboj žalosten, a obenem najbolj veličasten dan v britanski zgodovini, poročajo mediji na Otoku, ki se je včeraj povezal v slovesu od ljube vladarice in k žalovanju ter čaščenju njenega bogatega življenja pritegnil milijarde po svetu. Več kot dva milijona obiskovalcev se je zgrnilo v britansko prestolnico, da bi k poslednjemu počitku pospremili Elizabeto II.

Od kraljice, ki je zasedala prestol več kot sedem desetletij, se je v Westminstrski opatiji poslovilo 2200 pripadnikov britanskega dvora, osebnih prijateljev, politikov, diplomatov, gospodarstvenikov, cerkvenih dostojanstvenikov, kronanih glav z vsega sveta in pa predstavnikov vojske, policije, zdravstva, izbranih društev in organizacij, ki jih je vdano podpirala, dogodek pa so prek televizije spremljale več kot štiri milijarde ljudi, v Londonu in drugod po Otoku so ga predvajali prek velikih zaslonov in celo v kinematografih.

Njena želja so bile dude

Britanski dvor je vabila za pogreb, ki je prvi na Otoku z državnimi častmi po slovesu od Winstona Churchilla 1965. in največji po pogrebu Josipa Broza - Tita (bilo je 8. maja 1980, udeležilo se ga je 209 delegacij iz 127 držav, štirje kralji, pet princev, šest predsednikov parlamenta, 31 predsednikov držav, 22 predsednikov vlad in 47 zunanjih ministrov), poslal na vse konce sveta.

V London so se zgrnile množice ljudi. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Počaščeni so se odzvali predstavniki več kot sto držav, med njimi tudi naš predsednik Borut Pahor, vabila niso prejeli le tisti, s katerimi Združeno kraljestvo nima vzpostavljenih diplomatskih odnosov in proti katerim je uvedlo gospodarske sankcije.

Vse oči so bile seveda uprte v kraljevo družino, ki je v veličastnem sprevodu peš s 142 pripadniki mornarice pospremila krsto, položeno na topniški voz, iz Westminstrske palače do opatije, v kateri je kraljica vstopila v zakon daljnega 1947., v kateri so jo 1953. kronali in v kateri se je 2002. poslovila od kraljice matere.

Mimogrede, topniški voz so prvič uporabili ob pogrebu kraljice Viktorije, z njim so k poslednjemu počitku pospremili tudi Jurija VI. V prvi vrsti so ob spremstvu dud, ki so bile kraljičina želja, korakali kralj Karel III. s sorojenci, princeso Anne ter princema Andrewom in Edwardom, za njimi vnuki, valižanski princ William in princ Harry ter Peter Phillips; po številnih ugibanjih Andrew in Harry vendarle nista nosila vojaške uniforme, prvi zaradi spolnega škandala, drugi zaradi svoje odločitve, da zaživi zunaj monarhije, ampak sta nastopila v civilu, ozaljšana z medaljami.

V opatiji so se sprevodu pridružili še drugi člani kraljeve družine, Camilla, kraljica žena, sir Timothy Laurence, Sophie, grofica Wesseška, Kate, valižanska princesa, devetletni princ George in sedemletna princesa Charlotte ter Meghan, vojvodinja Susseška; prišla je tudi Sarah Ferguson, nekdanja vojvodinja Yorška in bivša žena princa Andrewa, a se zaradi statusa ločenke ni udeležila sprevoda.

Otroci in vnuki so korakali za krsto. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Zbrane so nato z bogoslužjem, pridigo in molitvijo ter branjem med drugimi povezali dekan opatije David Hoyle in canterburyjski nadškof Justin Welby ter premierka Liz Truss, ki jo je kraljica potrdila na položaj le dva dneva pred smrtjo. Ganljiv obred je spremljala glasba, ustvarjena posebej za pogreb, odzvanjal je tudi Psalm 23, Gospod je moj pastir, ki je kraljico pred 75 leti pospremil v zakon s Filipom Mountbattenskim.

Cvetje z domačih vrtov

Poleg političnih obrazov so opatijo zapolnjevale kronane glave, najbližje britanskim, Karlu III. nasproti je sedela danska kraljica Margrethe, dobra prijateljica pokojne, ki letos slavi svoj zlati jubilej na prestolu; prišli so predstavniki vseh preostalih evropskih dvorov, celo nekdanji španski kraljevi par Juan Carlos in Sofia, pa japonski cesar in cesarica ter jordanski kralj in kraljica.

Spremljal jo je oče V London so v minulih dneh odpotovali tudi nekateri Slovenci, med njimi 17-letna Ajda s Koroške, ki je na Otok odpotovala z očetom. Po čakanju v vrsti sta v nedeljo zgodaj zjutraj lahko vstopila v Westminstrsko palačo h krsti, občutki so bili nepozabni, pravi, včeraj pa je spremljala tudi pogrebne slovesnosti. »Dogajanje sem spremljala z mislijo, da sem del zgodovine. Zame je bil to trenutek, ki si ga bom zapomnila za vedno, ker sem si vedno želela, da bi se lahko poklonila kraljici, in zdaj sem se ji,« nam je zaupala dijakinja tretjega letnika Gimnazije Ravne na Koroškem in poudarila, da so vsi obiskovalci Londona minule dni dihali kot eno: »Vsi so vljudni, prijazni in odprti, pomoč lahko dobiš pri vsakem, ki ga prosiš. Enotnost se čuti tudi v empatiji, ki jo imajo opazovalci do vseh delavcev, varnostnikov, večkrat smo jim tudi zaploskali.« Sprevod je spremljala iz Whitehalla, ki je zelo blizu Westminstrske opatije, pripoveduje: »Ker sem prišla tako zgodaj, sem imela srečo, da sem dobila mesto, na katero sem upala. Sedela sem na zidu, tik ob cesti, torej sem bila malo višje od ljudi, ki so stali ob ograji. Ko je prišla mimo krsta in za njo preostali člani kraljeve družine, je bilo neopisljivo, vse je utihnilo in si ogledalo ta zgodovinski trenutek. Sicer je težko videti enega samega člana kraljeve družine, zdaj pa sem videla vse.« Česar ni videla v živo, je ujela prek telefona in zvočnikov, med čakanjem pa je spoznala veliko prijaznih ljudi. Glede organizacije dogajanja in varnosti lahko izreče samo pohvale, v Londonu pa jo spremlja oče, ki je bil takoj pripravljen na izziv. Najstnica spremlja britanske kraljeve že vrsto let, a zdaj je izgubila najljubšega člana, nam je še zaupala. Njenega mesta ne bo enostavno zapolniti, vendar zelo rada spremlja štiri neverjetne ženske: »Camillo, novo kraljico ženo, Catherine, valižansko princeso, in dve, ki sta po mojem mnenju podcenjeni, Sophie, grofico Wesseško, in Anne, kraljevo princeso, ki sta nesebično delavni. Dvomim, da ljudje vedo, da Anne na leto opravi prek 350 kraljevih dolžnosti.«

Obred, med katerim mnogi niso zadrževali solza, so sklenili z dvema minutama tišine in britansko himno, ki se po novem znova glasi Bog varuj našega kralja!, sledil pa je drugi pogrebni sprevod, obsijan s soncem in ob spremljavi zvonov Big Bena, do Wellingtonovega slavoloka, od koder so kraljico odpeljali domov, v Windsor. Krsto, prekrito s kraljevo zastavo, je ob preostali razkošni simboliki krasila krona iz več kot 3000 dragih kamnov, izstopal pa je venec, ki ga je naročil kralj, navdušeni vrtnar, sestavljen iz cvetja in zelenja z vrtov kraljevih palač, z osebnim, na roko spisanim sporočilom materi: »V ljubeč in vdan spomin.«

Tudi v Windsor so se zgrnile množice žalujočih podanikov, svoji vladarici pa so se na poti poklonili tudi kobila Emma in dva od njenih številnih corgijev, Sandy in Mick. Elizabeto II. so po še enem sprevodu, topovskih salvah, v spremstvu dud, ob ploskanju množic in po maši zadušnici, ki se je je udeležilo 800 povabljencev, zvečer pokopali v družinskem krogu v cerkvi sv. Jurija.

Največji varnostni podvig V Londonu je vladalo obsedno stanje vse od tragične vesti 8. septembra, od minule srede, ko so kraljičino krsto prepeljali v Westminstrsko palačo, pa je mesto pokalo po šivih. Od monarhinje se je tam poslovilo več kot 400.000 ljudi, včeraj zjutraj, ko so vrata zaprli, pa so se mnogi utaborili ob trasi, ob kateri je pozneje potekal pogrebni sprevod. Številni so na prostem prenočili, okoli sto so jih morali prepeljati v bolnišnico zaradi podhladitve. Pogreb je bil tudi največji varnostni zalogaj doslej, središče prestolnice je varovalo več kot 10.000 policistov, več kakor med olimpijskimi igrami pred desetletjem.

Po sedmih desetletjih neverjetne vladavine, v kateri je kljub številnim zasebnim, političnim in družbenim pretresom ohranila dostojanstvo in ugled monarhije ter svoje družine, so jo položili v grobnico k možu, s katerim je uživala v dolgem in srečnem zakonu, materi, očetu in sestri.

Vojvodinja Susseška, kraljica žena, valižanska princesa in grofica Wesseška ter princ George in princesa Charlotte so se sprevodu pridružili v opatiji. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

ni nujna V London je bil povabljen tudi naš predsednik, v dvorcu Lancaster House se je vpisal v žalno knjigo. FOTO: Jonathan Hordle/Reuters

Po enournem obredu v opatiji je sledil sprevod do Wellingtonovega slavoloka. FOTO: Frank Augstein/Reuters

Zgodovinski dogodek so spremljale milijarde po svetu. FOTO: Andrew Boyers/Reuters