Najbolj varne ceste so na Švedskem, najnevarnejše v Romuniji

Podatki Evropske komisije kažejo, da je lani v prometnih nesrečah v EU umrlo okoli 20.600 ljudi, kar je tri odstotke več kot leta 2021, ko je na obseg prometa še vedno vplivala pandemija. Slovenija je lani zabeležila za četrtino manj smrti kot leta 2021, kar je največji upad med članicami EU.

Evropska komisija je v torek objavila predhodne podatke o številu smrtnih žrtev v cestnem prometu za leto 2022. Lani, ko se je obseg prometa po pandemiji vrnil na običajno raven, je v prometnih nesrečah v EU umrlo okoli 20.600 ljudi, kar je tri odstotke več kot leta 2021. V primerjavi z letom pred pandemijo 2019 je bilo sicer zabeleženih 2000 smrtnih žrtev manj, kar pomeni približno 10-odstotno zmanjšanje.

Kje je najbolj in kje najmanj varno?

Za najbolj varne še vedno veljajo ceste na Švedskem z 21 smrtnimi žrtvami na milijon prebivalcev in Danskem s 26 na milijon, za najnevarnejše pa veljajo v Romuniji s kar 86 na milijon in Bolgariji s 78 na milijon. Povprečje EU znaša 46 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev.

EU si je leta 2018 zadala cilj, da do leta 2030 doseže 50-odstotno zmanjšanje števila smrtnih žrtev v cestnem prometu. Varnost v cestnem prometu je tudi osrednji element nedavnih pobud politike na področju mobilnosti v EU.

V Sloveniji je bilo leta 2022 zabeleženih 40 smrtnih primerov na milijon prebivalcev, kar je manj od evropskega povprečja, 25 odstotkov manj kot leta 2021 in 17 odstotkov manj kot v letu 2019, pred pandemijo. Slovenija je tako lani zabeležila največji upad števila smrtnih žrtev v primerjavi z letom 2021 med vsemi članicami EU.

Napredek med državami članicami je sicer zelo neenakomeren. O največjem upadu glede na leto 2019, celo za več kot 30 odstotkov, so poročali v Litvi in na Poljskem, nasprotno pa je v zadnjih treh letih število smrtnih žrtev v cestnem prometu na Irskem, v Španiji, Franciji, Italiji, na Nizozemskem in Švedskem, ostalo razmeroma stabilno ali se je povečalo.

