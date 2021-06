Najbolj prezgodaj rojeni praznuje

338

Lani stainz vznemirjenim pričakovanjem odštevala tedne do jeseni, ko bi se moral roditi njun prvorojenec, a se jima je junija skoraj porušil svet. Beth se je morala komaj na polovici nosečnosti zaradi zdravstvenih zapletov uleči na porodno posteljo. In čeprav je bitjece, tako majhno, da je lahko počivalo na mamičini dlani, ob prihodu na svet zajokalo, so zdravniki mlade starše pripravili na najhujše. Ker se je rodil pet mesecev prezgodaj, so ocenili, da fantek nima nikakršnih možnosti.»Naši strokovnjaki na oddelku za neonatologijo so ocenili, da so njegove možnosti preživetja nič odstotkov,« je dejala, zdravnica malega, ki se je zdaj v Guinnessovo knjigo rekordov vpisal kot najbolj prezgodaj rojeni nedonošenček, ki je preživel. Ugnal je namreč vse črne napovedi in praznoval svoj prvi rojstni dan.Rodil se je 131 dni prezgodaj in se s 338 grami prilegal mamičini dlani. Ne bo preživel, ne more, so zdravniki težkega srca povedali staršem, ki zaradi pandemije niso smeli v porodnišnici niti prenočiti.»Vedela sem, da bodo prvi tedni težki, a sem čutila, da se lahko prebije, da je borec in bo preživel,« je Beth verjela v nemogoče, njeno upanje, v očeh sveta jalovo, pa se je izkazalo za upravičeno. Beth in Rick sta se vsak dan prvega pol leta sinovega življenja vozila sem in tja med bolnišnico in domom, »zagotoviti sva želela, da bo čutil najino ljubezen«. In ko sta ga po šestih mesecih, bilo je decembra, prvič lahko odpeljala domov, je bil to najbolj izjemen trenutek.»Nisem mogla verjeti, da je to isti fantek, ki je bil tako slab, da me je bilo strah, da ne bo preživel. Isti fantek, ki sem ga pestovala v eni dlani, s povsem prosojno kožo, da sem skoznjo videla rebra in žile,« Beth ni mogla zadrževati solza. Kot tudi ne zdaj, ko so na njegovi rojstnodnevni torti prižgali prvo svečko. »Kot bi ne bilo resnično. Še vedno sem presenečena. In neizmerno srečna,« pravi mamica drobnega rekorderja.