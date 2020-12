Najbolj osamljeni slon gre na lepše

Izgubil je tudi partnerico

Kar 35 let je životaril v pakistanskem živalskem vrtu, po dolgem boju aktivistov in različnih organizacij za zaščito pravic živali pa se mu končno nasmiha bolj rožnata prihodnost. Kaavan se je preselil v naravni rezervat v Kambodžo, za spremembo pa je zaslužna tudi pop zvezdnica, ki je zadnja leta glasno opozarjala na slonje krivice in okrcala politični vrh, samega pakistanskega premierjaO Kaavanovi zgodbi bo posnela tudi dokumentarni film in tako poskušala ozaveščati o problematiki, ki pesti številne živali v ujetništvu po svetu. Pakistanski edini azijski slon, ki je bil diplomatski dar Šrilanke, je namreč večino svojega življenja živel vklenjen v verige v živalskem vrtu Mrghazar v Islamabadu. Do leta 2012 je imel vsaj družbo, slonjo partnerico, ki pa je poginila zaradi gangrene.Kot da njena usoda ne bi bila že dovolj kruta, so njen kadaver odstranili šele po nekaj dneh, za Kaavana pa je sledilo dolgo žalovanje. Zaradi osamljenosti in čedalje bolj perečih razmer, v katerih je bival, si nikoli ni povsem opomogel, še več, videti je bilo, kakor da se iz dneva v dan bolj pogreza v žalost in telesno propada, zato so aktivisti začeli glasno pozivati k čimprejšnji selitvi, da bi ohranili vsaj del njegovega duševnega in telesnega zdravja. Jasno je, da idealnega okolja zanj preprosto ni več, v svojem življenju se je namreč spopadal s toliko različnimi težavami, da popolnega okrevanja nikakor ne gre pričakovati, od čezmerne telesne teže pa do podhranjenosti, poškodovani so njegovi nohti in tace, pomanjkanje gibanja je prineslo številne preglavice, zaradi dolgotrajnih stisk kaže tudi vedenjske motnje, kot je večurno zmajevanje z glavo.V Kambodži, kamor je prispel včeraj, se mu obetata nenehna zdravstvena oskrba in nadzor strokovnjakov ter ljubečih aktivistov, a se vsi zavedajo, da je pred njimi velikanski izziv, saj bo Kaavan potreboval veliko opore in časa, da pokaže zaupanje do novih oskrbnikov. Njegov dozdajšnji dom, okrutni živalski vrt, bodo kmalu po njegovem odhodu zaprli zaradi sistemske malomarnosti.