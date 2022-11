Najbolj osamljena gorila živi v nakupovalnem središču

Bua Noi je bila stara komaj leto dni, ko jo je lastnik odstopil nakupovalnemu središču, najstarejšemu v Bangkoku, ki je zdaj njen dom že več kot tri desetletja. Kljub številnim pozivom aktivistov, naj gorilo vendarle osvobodijo iz kovinske kletke in jo naselijo v zanjo primernem okolju v družbi drugih predstavnikov vrste, lastnik vztraja, da je center Pata Pinklao s spornim živalskim vrtom Pata Zoo na vrhu njen dom; če bi ga zapustila, šoka ob selitvi ne bi preživela.

33 let je stara Bua Noi.

Lastnik brez posluha

Oskrbniki vztrajajo, da ji prav nič ne manjka.

V pobudo osvoboditve živali se je vključilo tudi tajsko ministrstvo za okolje, a politika ima menda zvezane roke, sporočajo glasnim predstavnikom organizacij, kot je Peta: Bua Noi je v zasebni lasti, zato država ne more vplivati na njene življenjske razmere. Lastnik bi sicer privolil v prodajo, a zahteva vrtoglavo ceno, skoraj milijon, poleg tega ga zavezuje pogodba s prav tako zasebnim živalskim vrtom v nakupovalnem središču, kjer se glavni atrakciji seveda ne nameravajo odpovedati. Kot vztrajajo tamkajšnji oskrbniki, za 33-letno gorilo in druge varovance skrbijo zgledno in živali so zadovoljne; da je gorila, ki je pred desetletjem izgubila partnerja, osamljena in depresivna, saj nima družbe, jih ne gane, in ker je že prestopila prag tretjega desetletja, se bliža svoji jeseni življenja, zato bi bila lahko selitev zanjo preveč stresna, menijo.

Po spletu kroži čedalje več fotografij najbolj osamljene gorile na svetu, kot se je je prijel vzdevek; v ujetništvu bi lahko živela še kakšnih 15 let, a kot za zdaj kaže, bo svoj konec doživela v nakupovalnem središču, ne pa v naravnem okolju. Aktivisti si ne prizadevajo zgolj za selitev ubogega bitja, ampak zaprtje celotnega zasebnega živalskega vrta in selitev vseh tamkajšnjih varovancev, od orangutanov do plamencev, ki životarijo v sedmem nadstropju nakupovalnega središča. Ker je kapital, kot običajno, najpomembnejši, bodo živali očitno znova potegnile krajšo.