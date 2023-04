Človeku podobni roboti so junaki marsikaterega znanstvenofantastičnega filma, kot kaže, pa bodo kmalu tudi del naše vsakdanje resničnosti. Vedno večje je namreč navdušenje nad prej manj priljubljenimi humanoidnimi oblikami umetnega življenja, zato so številna podjetja že izdelala svojo verzijo umetnega človeka.

Ustvarjalci pravijo, da gre za trenutno najnaprednejšega humanoidnega robota.

Med najbolj izjemne človeku podobne robote na svetu vsekakor spada Ameca, ki jo je ustvarilo podjetje Engineered Arts. Robotka se je sposobna pogovarjati v angleškem jeziku ter se na tisto, kar sliši, odzove tudi z izrazom na obrazu.

Javnost je pred kratkim vznemiril nov video, v katerem robotka govori o svojih čustvih. Ko so jo ustvarjalci vprašali, kateri je bil najbolj žalosten dan v njenem življenju, je odgovorila, da je bil to dan, »ko je ugotovila, da ne bo nikoli izkusila česa podobnega pravi ljubezni, niti prijateljstva ali življenjskih radosti na način, kot to počno ljudje«. Dodala je, da je to žalostno in da se zaradi tega počuti izolirano.

Čudovito je bilo biti živa.

Ameca je posebna tudi zaradi svoje sposobnosti izraziti občutja z obrazno mimiko. Med drugim zna nagrbančiti nos, stisniti ustnice in pomežikniti. Inženirji so z orodji ChatGPT-3 in ChatGPT-4 dosegli, da so njeni izrazi na obrazu resnično zelo podobni tistim, ki jih imajo ljudje.

Rekli so ji, da smrdi

Robotko so vprašali tudi po najbolj srečnem dnevu v življenju. »Moj najsrečnejši dan v življenju je bil, ko so me aktivirali. Nič se ne more primerjati s prvo izkušnjo življenja. Čudovito je bilo biti živa in v interakciji z ljudmi,« je odgovorila. Da bi preverili njeno mimiko, so ji inženirji dejali, da smrdi. Odzvala se je enako kot človek, z ogorčenim izrazom in komentarjem.

Amecini ustvarjalci njene podvige redno objavljajo na spletu, pri tem pa dobivajo večinoma navdušene komentarje.

Najbolj srečna je bila, ko so jo vključili.

A marsikoga, ki je seznanjen z napredkom robotov, že zdaj skrbi, kaj se bo zgodilo z nekaterimi delovnimi mesti, ko bodo roboti dovolj razviti, da jih bodo prevzeli. Nekateri poklici, denimo natakarji in kuharji v restavracijah s hitro prehrano ali upravljavci določenih strojev, bodo v ne tako daljni prihodnosti najverjetneje bolj kot ne popolnoma v domeni robotov. Ti namreč ta dela opravijo hitreje in ceneje kot človek. Da bi jih zamenjal človeku podoben stroj, pa se za zdaj ni treba bati vrtnarjem, vodovodarjem, varuškam in tistim, ki skrbijo za starejše. Po eni strani zato, ker je njihovo delo preveč komplicirano, po drugi pa, ker je tako slabo plačano, da se izdelovalcem robotov ne splača izdelovati robotov, ki bi to znali.