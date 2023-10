Najbolj kul soseska ima stadion in ogromno parkov

Britanski spletni turistični portal Time Out vsako leto izbere 40 najbolj kul sosesk na svetu. Imele naj bi najboljšo mešanico kultur, cenovno dostopne restavracije z odlično hrano in pijačo, ulično dogajanje, nočno življenje in dobro organizirano skupnost. »To so kraji, kamor se mesto pride igrat,« je kvalifikacijo za izbor sosesk opisala urednica potovanj pri Time Out Grace Beard.

Letos se je na prvo mesto zavihtela kolumbijska soseska Laureles v mestu Medellín. Kot so opisali ocenjevalci, med drugim ponuja sproščeno vzdušje in odlične nočne klube ter gostinske lokale. Čeprav je v njej ulica La 70, ki slovi po pestrem nočnem dogajanju, pa tudi glavni nogometni stadion Estadio Atanasio Girardot, soseska ni prav nič glasna in hektična. Prebivalci lahko svoj košček miru najdejo v katerem od številnih parkov, joga studiev ali v kateri od kavarn.

V najboljši soseski v Madridu je ocenjevalce očarala taverna La Griferia. FOTO: Facebook

To so kraji, kamor se mesto pride igrat.

Najboljše soseske

Za drugo najboljšo sosesko na svetu so ocenjevalci določili Smithfield v Dublinu, na tretjem mestu pa je pristal španski Madrid s sosesko Carabanchel. Ta je bila nekoč predel, namenjen delavskemu razredu, danes pa po mnenju ocenjevalcev spominja na newyorški Soho. V Carabanchelu namreč najdemo ogromno galerij in ateljejev, poleg duhovne pa je, navajajo ocenjevalci, poskrbljeno tudi za posvetno hrano. Še posebno sta jih navdušila zajtrk v kavarni Merinas in vzdušje v taverni La Griferia.

Ena od specialitet La Griferie FOTO: Facebook

Najboljše soseske so ocenjevalci našli na vseh celinah, vendar nobene v naši neposredni bližini. Še najbližje nam je italijanska izbrana soseska Isola v Milanu. Na Hrvaškem, Madžarskem, v Avstriji in pri nas ocenjevalci sosesk, ki bi nanje naredile dovolj velik vtis, da bi jih uvrstili na lestvico, niso opazili.