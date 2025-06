Najbolj iskanega narkošefa po pobegu iz zapora izdala hčerka

José Adolfo Macías Villamar, vodja ene najmočnejših ekvadorskih mafijskih združb Los Choneros, je po 17 mesecih na begu spet za rešetkami. Posebna policijska enota je 45-letnika, znanega tudi pod imenom Fito, aretirala v obalnem mestu Manta na zahodu države, ki je tudi njegov rojstni kraj. Operacija je trajala 10 ur. Našli so ga v dobro varovanem podzemnem skrivališču v hiši njegovih sorodnikov. Po poročanju časopisa El Mercurio ga je med pogovorom s preiskovalci pomotoma razkrila njegova triletna hčerka.

Ekvadorske oblasti ga bodo izročile ZDA, kjer Fita čaka sojenje zaradi preprodaje drog.

Ko so vdrli v hišo, so morali najprej odkriti loputo, da jim je odprla pot proti skrivališču. Na prvi pogled je bila loputa videti kot navaden kamniti pod. Po kovinskih stopnicah se je posebna policijska enota nato spustila do bunkerja s klimatsko napravo, posteljo in hladilnikom. V hiši je imel narkobos tudi telovadnico in igralnico z biljardom in namiznim nogometom. Fito se ob aretaciji ni upiral. Odpeljali so ga v strogo varovani zapor La Roca.

Spomnimo, januarja 2024 je pobegnil iz zapora La Regional v pristaniškem mestu Guayaquilu s pomočjo najmanj dveh paznikov, kar je pritegnilo pozornost svetovnih medijev. To je sprožilo val zaporniških nemirov, v katerih so zaporniki vzeli pravosodne policiste za talce in zaradi česar so morale oblasti razglasiti izredne razmere. Fito je prestajal 34-letno zaporno kazen zaradi umora in preprodaje drog, a tudi iz zapora je koordiniral dejavnosti tolpe. Sumijo ga, da je naročil umor politika Fernanda Villavicencia, ki je bil ustreljen na volilnem shodu le nekaj dni pred volitvami leta 2023.

Ob novici o aretaciji so bili še posebno veseli v Združenih državah Amerike, saj je ekvadorski predsednik Daniel Noboa že napovedal, da ga bodo izročili ZDA. Tam ga zaradi obtožb o preprodaji drog in orožja nestrpno pričakujejo newyorški sodniki.