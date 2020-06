Najbogatejši zemljan pluje po Jadranu

3,5 milijona evrov bi stal tedenski najem jahte.

REUTERS PICTURES Najbogatejši zemljan nikoli ni potrdil lastništva.

V dubrovniško pristanišče Gruž je v sredo priplula luksuzna, 136 metrov dolga ladja Flying Fox, njen lastnik pa naj bi ne bil nihče drug kot najbogatejši zemljan, lastnik Amazona. Ladja je v sredo priplula v Dubrovik iz Tvita, nato pa odplula naprej proti Cavtatu. Po poročanju hrvaških medijev je bila ob pristanku na njej samo posadka, a v kratkem pričakuje prihod lastnika.Gre za eno od zgolj 20 megajaht na svetu. Če bi jo lastnik oddajal, bi tedenski njem stal tri milijone evrov in pol.Jahto so v veliki tajnosti zgradili v nemški ladjedelnici Lürssen, po morju pa je prvič zaplula leta 2019. Ima štiri palube in je velika 7000 kvadratnih metrov. Vredna je okoli 400 milijonov ameriških dolarjev (356 milijonov evrov). Oblikovalec notranjostije medijem razkril, da je lastnik ves čas bdel nad notranjo opremo in ji pridal svoj osebni pečat, v številnih intervjujih pa mu nikdar ni ušlo njegovo ime.Oprema jahte z 11 apartmaji, velikimi 100 kvadratnih metrov, je nepredstavljivo razkošna. Na ladji so telovadnice, prostor za jogo, zimski vrt, kino in potapljaški center. Ne manjka niti 12-metrski bazen, na katerem je mogoče regulirati globino po želji uporabnika. Ladja ima dva heliodroma, večji se, kadar ni zaseden, spremeni v plesno dvorano na prostem.Gostje lahko nanjo priplujejo z manjšo podmornico, ki jo je mogoče parkirati v notranjosti. Lastnik ladje ima svojo pisarno, na njegovo željo pa ta nima pogleda na morje. Del posadke je tudi pet kuharjev, ki lahko pripravijo do 246 obrokov na dan.