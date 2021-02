Najbogatejši človek odstopil s položaja

Z vrha spletnega giganta Amazon se po 27 letih umika njegov ustanovitelj in generalni direktor Jeff Bezos. Kot pravi, je za to prišel pravi čas: v lanskem 'koronskem' letu je namreč Amazon podiral rekordne dobičke, sam pa že nekaj let velja za najbogatejšega človeka na svetu. Njegovo premoženje ocenjujejo na 192 milijard dolarjev.



Bezos bo sicer ostal v podjetju, prevzel bo novo vlogo enega od izvršnih direktorjev, na njegovem mestu pa ga bo zamenjal Andy Jassy. Sam se bo bolj posvetil svojim fundacijam in drugim povezanim poslom, med drugim ima v lasti tudi časnik The Washington Post.

