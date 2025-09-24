Najbogatejši Evropejec besni: »To je smrtonosna ofenziva na našo ekonomijo!«

Vodja poslovne skupine LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Bernard Arnault je v izjavi za Sunday Times ostro zavrnil idejo o uvedbi 2-odstotnega davka na vse premoženje. Po njegovih besedah takšna poteza cilja na uničenje liberalne ekonomije, edine, ki po njegovem mnenju deluje v dobro vseh.

Ideja o davku na bogastvo postopoma pridobiva podporo v Franciji zaradi politične krize in prizadevanj vlade, da izpelje nepriljubljene proračunske reze. Predlog za davek v višini 2 odstotkov na premoženje nad 100 milijoni evrov je predstavil Gabriel Zucman, profesor ekonomije, ki je v Franciji postal zvezdniško ime.

Arnault je opozoril, da bi uvedba davka pomenila katastrofalen udarec za gospodarstvo. »To bi bila smrtonosna ofenziva na našo ekonomijo. Jaz sem vsekakor največji posamezni davkoplačevalec in eden največjih skozi podjetja, ki jih vodim,« je poudaril.

Arnault je prepričan, da davek nima nič z ekonomijo

Njegovo neto premoženje znaša 169 milijard dolarjev, predvsem zaradi njegovega 48-odstotnega deleža v LVMH. Po tem, ko se je pridružil družinskemu podjetju in ga preusmeril iz gradbeništva v nepremičnine, je svoje bogastvo povečal z nakupi prestižnih blagovnih znamk – od draguljarjev Bulgari in Tiffany & Co., do modnih hiš Christian Dior in Céline, parfumov ter viskija Glenmorangie.

Ocene kažejo, da bi davek na bogastvo lahko prinesel celo 20 milijard evrov prihodkov. Vendar pa drugi ekonomisti menijo, da bi ukrep prinesel le okoli 5 milijard evrov, saj bi ultra bogati preprosto zapustili Francijo.

Arnault je prepričan, da davek nima nič z ekonomijo, temveč z uničevalno ideološko agendo: »To očitno ni tehnična ali ekonomska razprava, ampak jasno izražena želja po uničenju francoskega gospodarstva. Ne morem verjeti, da lahko politične sile, ki vladajo ali so vladale v tej državi, dajo kakršnokoli kredibilnost tej smrtonosni ofenzivi,« poroča biznis.telegraf.rs.

Ne more verjeti, da francoska politika resno razmišlja o takšni potezi.

