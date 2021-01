Naj Melania odpakira kovčke v Beli hiši?

Predsednik ZDAše kar ne prizna poraza na predsedniških volitvah 3. novembra, kjer je njegov demokratski tekmec zbral rekordno število glasov. Trump vztraja, da je v številnih državah, kjer je bil izid zelo tesen, prišlo do volilnih prevar. Kot kaže, pa podobno razmišljajo nekateri republikanski politiki, saj jih je najmanj 140 nakazalo, da v predstavniškem domu ne bodo glasovali za potrditev elektorske zmage, sta za medije razkrila dva kongresnika.Preberite tudi:Postopek potrditve delitve elektorskih glasov med kandidata bo potekal 6. januarja. Čeprav naj bi nekateri republikanski kongresniki glasovali proti, pa imajo po ocenah ameriških medijev Trump in njegovi zavezniki le malo možnosti, da bi spremenili izid volitev. Verjetno bodo le za nekaj ur odložili neizogibno potrditev Bidna kot naslednjega predsednika ZDA.Vodja večine v senatu, republikanecje med videokonferenco z ostalimi republikanskimi senatorji dejal, da bo njegovo glasovanje za potrditev Bidnove zmage eno najpomembnejših v njegovi 36-letni karieri senatorja. Poudaril je, da bo šlo ob tem za glasovanje po vesti in da Trumpu pač ni uspelo zbrati dovolj elektorskih glasov, poleg tega je skupaj prejel za sedem milijonov manj glasov volivcev. Vse torej kaže, da bo 20. januarja kot predsednik prisegel Biden in se tako po štirih letih vrnil v Belo hišo, kjer je preživel osem let kot podpredsednik v času predsedovanjaIz Bele hiše pa se bosta morala izseliti zakonca Trump. Najverjetneje bosta svoje stvari selila na Florido, ni pa še znano, ali na Trumpovo slovito posestvo Mar a Lago ali pa bosta zaradi nasprotovanja sosedov raje poiskala kakšno drugo hišo, da bi bila njun novi dom.